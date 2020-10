Lino Golden [Sursa foto: Facebook]

Lino Golden, idolul noii generații își prezintă impresionanta colecție de adidași în valoare de 50.000 de euro printr-un clip postat pe YouTube. Acesta a scos câteva din perechile preferate și le-a prezentat fanilor, povestind cu drag cum și-a achiziționat fiecare pereche în parte.

Ce declară artistul despre colecția de adidași

"N-am stat să scot toate perechile de adidași că dacă făceam asta mai dura două ore și mai trebuia încă un living cât ăsta. Am scos în mare parte ce e important, ce îmi place, ce port. Eu zic să începem cu câteva perechi preferate. În momentul de față, perechea mea preferată, după cum se vede că sunt purtați, sunt perechea mea de "șosete de la Balenciaga".

Sunt sneakerhead, îmi plac adidașii sunt disperat după ei, doar că uneori nu sunt așa atent la nume și nu mai țin minte așa că nu mă înjurați. Perechea aceasta mi-am dorit-o foarte mult când nu mi-o permiteam, după ce mi-am permis-o nu îi mai găseam noi, acum în sfârșit i-am găsit și ce credeți, i-am purtat doar de două ori.

În colecție și ce ați văzut pe instagram și ce port de obicei, foarte mult îmi plac Versace. Cei verzi sunt cei mai noi pe care i-am luat. Am șase perechi de la Versace.

Mi-au plăcut foarte mult și cei de la Off White, dar nu am apucat să îi port de prea multe ori pentru că sunt puțin cam incomozi, de aceea nu am mai mult de două perechi.

O altă pereche pe care mi-am dorit-o foarte mult este de la Margiela. Aceasta este a treia pereche de adidași pe care mi-am cumpărat-o din banii mei.

Prima mea pereche de Jordan, uitați-vă că se și vede că s-au îngălbenit, s-a dus scrisul, dar aceștia sunt perechea mea de suflet, mărimea 40. Deci port 40-41, ca să știți dacă vreți să îmi faceți un cadou, nu mă supăr.

Mi se părea că atunci când nu aveam bani să îmi iau adidași, dacă îi purtam de foarte multe ori îi stricam și îmi era milă de ei.

Cei de la Prada nici nu știu cum i-am murdărit că i-am purtat o singură dată în pandemie, din apartament am coborât până în fața blocului să fac o poză cu ei, atâta tot, în rest nu i-am purtat pe afară ca să îi murdăresc.

Pot să mai fac video pentru colecția de haine și de ochelari.", a povestit Lino Golden pe YouTube.