Lino Golden a ieșit din operație! Deși până la momentul actual nu a dat nicio declarație despre ce intervenție este vorba, se pare că cunoscutul aritist se simte destul de bine. Pe patul de spital, Lino și-a facut o fotografie și a postat-o în mediul online.

Lino Golden, fotografie de pe patul de spital

Lino Golden este unul dintre cei mai cunoscuți interpreți de muzică trap din România. De cele mai multe ori, artistul nu se ascunde să posteze pe contul de Instagram cele mai ascunse detalii din viața lui, iar de data aceasta, se pare că Lino a decis să împărtășească cu fanii lui de pe internet faptul că trece printr-o operație. În urmă cu doar câteva ore, la InstaStory, artistul a postat o imagine, iar la descriere a scris „În drum spre operație”.

Lino Golden în drum spre operație

Acum, în urmă cu doar câteva minute, trapperul a postat o imagine de pe patul de spital. Se pare că operația a decurs bine, iar la momentul actual, este în perioada de refacere. Probabil în următoarele ore, artistul va da primele detalii despre intervenția chirurgicală.

Lino Golden, în scandal cu Iulia Albu

Un scandal monstru a avut loc în urmă cu ceva timp între Iulia Albu și Lino Golden. Se pare că criticul de modă l-a criticat pe Lino pe motivul că promovează ura rasială. De aici, cele două vedete și-au aruncat tot felul de vorbe urâte și au pornit un scandal în mediul online.

”@linogolden promoveaza ura rasiala. Sinistru, penibil, abject. Asta, fireste, Daca nu cumva considera ca Suntem toti niste “animale” unii oi, probabil, altii cotârle. “Of mice and men” as putea vorbi ore in sir. Pacat ca nu am compania lui Steinbeck. Aviz brandurilor pe care le endorseaza. Hai sa vorbim despre influencing 🦩”, este mesajul postat de fashionistă, pe pagina ei de Instagram.