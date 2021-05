Lino Golden, infectat cu coronavirus! Trapperul a făcut dezvăluiri: ”A fost un week-end în care au fost cluburile deschise...”

In articol:

Lino Golden a făcut mărturisiri despre viața lui privată în podcastul lui Radu Tibulcă. Trapperul a vorbit despre cele mai grele momente din viața lui, despre relațiile pe care le-a avut, despre cum a ajuns în București și s-a apucat de muzică, dar și despre alte lucruri, cu siguranță, interesante pentru fanii lui.

Tânărul a dezvăluit că a fost și el infectat cu coronavirus! Se pare că n-a scăpat de COVID-19, dar nici de simptomele care vin odată cu virusul. Lino a povestit că nu a avut gust, miros și că l-a durut spatele vreo două zile. Artistul s-a infectat cu SARS-COV-2 ăntr-un club, într-un week-end. Ei bine, nu s-a gândit nicio clipă că se poate infecta, ci doar la faptul că se putea distra puțin, după cum a spus chiar el.

” Recent, acum două luni. A fost un week-end în care au fost cluburile deschise. Am făcut eu cu prietenul meu, Adam, n-am avut nimic..el n-a avut absolut nimic. Eu n-am avut gust, miros, m-a durut spatele două zile. Ne-am închis, am făcut muzică. Am făcut o variantă ușoară. Probabil că mă voi vaccina, mai ales că se vor deschide evenimentele”, a mai spus Lino.

Lino Golden, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui său!

Artistul povestește că părintele său a refuzat ajutorul medicilor, după ce i s-a pus diagnosticul de peritonită. A ajuns la spital prea târziu, fiind în stare foarte gravă. A fost operat, iar ceva nu a fost în regulă, căci i-au fost afectate amintirile. Tatăl său nici nu-și mai amintea de Lino Golden, ci „rămăsese” undeva prin anii 1980.

„El avea peritonită și nu a vrut să se ducă la spital deloc până i s-a făcut rău, a mers la spital, l-au operat. Ceva la operație n-a fost ok și i-a afectat creierul, i-a fost afectat capul de un sindrom. Nu mai știa, nu mai recunoștea, rămăsese cu creierul undeva în anii 80′ avea amintiri doar de acolo, a slăbit. Eu, pentru că eram așa mic, muream în mine, nu puteam să-l văd așa, nu puteam să accept.Mi-a fost foarte greu, e greu să-ți vezi părintele așa. De multe ori mă feream să stau prea mult cu el, uneori o luam razna, aveam gânduri din alea proaste, era greu să-ți vezi așa părintele, că nu-și amintește de tine. Trebuia să-l mint ca pe un copil… ”, a declarat Lino Golden.