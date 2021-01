Lino Golden nu poate trece peste moartea tatălui său! Mesajul postat de artist: ”Mereu o să fie un gol în inima mea”

In articol:

Lino Golden este unul dintre cei mai îndrăgiți tineri din industria muzicală, mereu cu piese în trending-ul românesc. Îndrăgitul artist este urmărit de mii de fani în mediul online. Lino Golden își petrece majoritatea timpului pe rețelele de socializare, unde își ține la curent fanii cu activitățile lui.

Lino Golden a organizat pe contul său de Instagram o sesiune de întrebări și răspunsuri. Ei bine, un fan a vrut să știe ce îi lipsește cel mai mult în momentul de față. La scurt timp, a venit și răspunsul artistului, acesta a dezvăluit că tatăl lui îi lipsește. Totodată, cântărețul a recunoscut că ori cât de muți bani ar face, golul imens lăsat după moartea tatălui nu-l va umple niciodată nimeni.

„Oricât aș avea în viață, orice scop mi-aș atinge, oricâți bani aș face, mereu o să fie un gol imens în inima mea, pe care nu o să-l umple absolut nimic. Tata îmi lipsește cel mai mult”, este mesajul postat de Lino Golden pe Instagram.

Mesajul postat de Lino Golden la InstaStory[Sursa foto: Instagram]

Lino Golden și-a îndemnat fanii să-și iubească părinții

În urmă cu ceva timp, Lino Golden a reușit să-și emoționeze fanii prin intermediul unor versuri pe care

le-a postat pe pagina sa de Instagram. De asemenea, celebru artist și-a sfătuit fanii să-și iubească părinții și să-i prețuiească.

„E foarte greu sa iti pierzi tatal, mai ales la varsta pe care o aveam eu. Uneori.... incerc sa fiu.. puternic, dar... acum ca am avut mult timp de gandire, am realizat real cat de multe am pierdut cand ai plecat. Iubiti-va parintii cat ii aveti langa voi, nu ii ignorati.”, a scris Lino Golden.

Lino Golden[Sursa foto: Facebook]