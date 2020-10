Lino Golden și Alex velea, într-un clip video

Lino Golden și Alex Velea au avut o prietenie strânsă ani de zile. Ei au avut nenumărate colaborări, iar despărțirea din punct de vedere profesional dintre cei doi a venit ca un șoc pentru toată lumea. La fel de șocantă este și aporpierea dintre Lino Golden și un „dușman” al lui Alex Velea: Abi Talent.

Abi Talent și Lino Golden se certau în urmă cu câteva luni în diss-uri, iar acum sunt din nou apropiați. După ce s-a certat cu Alex Velea, Abi Talent a declarat că el și Lino Golden au fost amici, iar acum s-au întâlnit și au discutat despre cele întâmplate. Se pare că trapperul a început să ia din gesturile lui Abi Talent, care este cunoscut pentru modul cum se laudă cu banii, ceasuri și mașini scumpe pe Instagram. În urmă cu puțin timp, Lino Golden a postat un videoclip la InstaStory, în care le arată următorilor un teanc de bani.

Lino Golden, un nou atac la adresa lui Alex Velea: „Oameni care pozează în bunătate”

Atacurile din mediul online nu se opresc din partea celor doi. În urmă cu puțin timp, Lino Golden a mai postat un mesaj cu referire la fostul lui prieten și „părinte” în domeniul muzical.

„Oameni care par/pozează în bunătate și decență și lucruri frumoase pe exterior și pe dinăuntru sunt total opus. Îi știți și voi?”, a scris Lino Golden în urmă cu puțin timp la InstaStory.

Lino Golden, replică dură la adresa lui Jo Klass, după criticile primite: ”Bă, nebunilor, vă rugați de mine să...”

Lino Golden, noi dezvăluiri despre fostele prietenii. De data aceasta, trapperul este în conlfict cu Jo Klass, membru Golden Boy. Artistul l-a criticat dur pe Lino în mediul online.

