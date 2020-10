Lino Golden [Sursa foto: Instagram]

Lino Golden este în centrul atenției, după ce a rupt orice legătură cu Alex Velea și Antonia. Ba mai mult, trapperul părea foarte afectat, iar dacă inițial, a spus că vrea să se încheie orice discuție și să se axeze pe viitor, iată că Lino face alte dezvăluiri. Artistul s-a decis să le răspundă fanilor la câteva întrebări, ținând cont că cearta dintre el și Velea-Antonia, a explodat în lumea mondenă de la noi. Nimeni nu se aștepta ca Lino Golden și Mario Fresh să nu mai vorbească cu iubitul Antoniei.

În urmă cu câteva zile, Jo Klass, un alt artist din cadrul Golden Boy făcea acuzații dure la adresa lui Lino. Chiar de ziua trapperului, Jo Klass posta pe pagina lui de Instagram un mesaj dur, adresat fostului prieten, cu care are și o piesă devenită hit: ”Medusa”.

”Alex Velea e Tatal tau! Te-a adus in Bucuresti cand aveai 500de kg si a crezut in tine cand nimeni n-ar fi pariat 1 leu. Te-a dus la scoala de manuta, te-a tinut in casa, ti-a dat de mancare (mai putin si mai bun😂), pentru ca te-a dus si la sala si te-a invatat sa ai grija de corpul tau, ti-a dat haina de pe el, ti-a scris piesele cu care ai avut succes, ti-a dat pana si numele asta "lino", lucruri cu care azi te mandresti, "ca sunt ale tale, Radule"🤔.

Alex Velea e Tatal tau! Noi eram familia ta! Te-am sustinut mereu in public si te-am corectat in privat, pentru ca am ajuns sa ne certam cu multi oameni din cauza ta. Si tu, acum, ce faci? Te asociezi cu oamenii cu care noi suntem certati - din cauza ta ? Te asociezi cu oamenii care ne injura de familii si de copii - din cauza ta? Sunt total dezamagit, pentru ca stiu ce insemni pentru "unchiu", si ce insemnai pentru mine, unicul tau "prieten". Am fost cu tine peste tot si am sarit pt tine mereu.. Ti-am oferit tot ce aveam, adica muzica, MEDU$A e facuta de mine.. dar nu mi-ai dat niciodata un credit si ai facut p**a mare, ca esti si tu "trapper", cand toata lumea te stia ca Vlogger. Ii multumesc lui Alex Velea ca mi-a dat o sansa, ii multumesc si ca m-a trimis la concerte cu tine, pentru ca am invatat cum sa NU ma comport cu oamenii care ma iubesc 💓

Cel mai rau imi pare ca, atat de mult tineam la tine, incat ajunsesem sa ma cert si cu Alex din cauza ta, dar ma bucur enorm ca am niste principi prea mari ca sa trec peste ele. Multumesc Mama, multumesc Tata si multumesc Unchiule 💓 va iubesc mult! La multi ani Radule 💔”, a scris Joklass, pe pagina lui de Instagram.

Ce mesaj îi transmite Lino Golden lui Jo Klass

Lino Golden nu ezită să ia atitudine, după ce a fost jignit de foștii prieteni. Acesta a răspuns la câteva curiozități ale fanilor și spune despre cei care i-au fost apropiați că se rugau să facă un vlog cu el.

Este de precizat și faptul că Lino a fost întrebat de Mario Fresh, dacă acesta a ieșit din Golden Gang. Lino a răspuns cu sinceritate și a spus că iubitul Alexiei Eram nu mai face parte din echipa lui Alex Velea.