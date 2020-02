Lino Golden a ajuns duminică pe aeroportul din Otopeni. A fost așteptat de prieteni, care i-au adus aminte că îl așteaptă multe proiecte muzicale. Însă, momentul emoșionant a fost cel în care și-a revăzut iubita, care i-a sărit în brațe și l-a sărutat.

Pentru prima oară la „Survivor România”, au fost propuși patru concurenți despre eliminare: Bogdan, Raul, Asiana și Lino. Înainte de vot, au fost mai multe schimburi de păreri între coechipieri, fiecare și-a exprimat nemulțumirile și cum ar trebui să se dezvolte ei ca echipă. Ulterior, momentul mult așteptat a venit: eliminarea. Faimosul care a părăsit competiția este Lino Golden.

”Sincer să fiu am stat mai mult decât m-am așteptat. M-a întărit foarte mult experiența prin care am trecut. M-am distrat și pe traseu. În mintea mea este doar ce o să mănânc acasă. O să-mi văd iubita, prietenii”, a declarat Lino, după ce a aflat că iese din competiție.

„Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să apreciez tot ce nu am pe insulă. Mi-a plăcut foarte mult experiența asta”, a adăugat Lino.

În încheire, Lino a mărturisit că singurul lui regret este că nu a slăbit destul.

Lino Golden, pe numele sau real, Radu Cârstea, în vârstă de 22 de ani, este un tânăr ambițios care a cunoscut celebritatea încă din adolescență, dragostea pentru muzică și-a cultivat-o încă din copilărie.

„La 16 ani aveam 100 de kg, atunci am luat hotărârea că treuie să slăbesc. Țin mine că Alex Velea mi-a spus că nu mă va mai ajuta să slăbesc, când m-a prins că nu mă țineam de dietă cu adevărat. Acela a fost momentul când am devenit foarte serios în această privință. Primul lucru pe care am început să îl fac a fost acela de a alerga în parc, însă după două minute mi s-a făcut rău și eram pe punctul de a chema ambulanța. Atât dieta pe care o țineam, cât și sportul intens m-au ajutat să slăbesc foarte mult. După prima lună, diferența s-a văzut, atât în oglindă, cât și pe cântar; am reușit să slăbesc 10 kilograme. În trei luni de zile am slăbit 30 de kilograme”, a povestit Lino Golden.