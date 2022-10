Lino Golden tună și fulgeră pe colegii săi de breaslă! Artistul a reacționat dur după ce a fost judecat: „M-a pus la perete și mi-a închis ușa”

In articol:

Lino Golden este un artist destul de apreciat în țara noastră. Chiar dacă fanii îl susțin, se pare că nu la fel de plăcut este și de unii dintre colegii din industrie.

Chiar Lino spune că a fost aspru judecat după ce a lansat „Dau Moda”, o piesă care s-a transformat rapid într-un hit dar care i-ar fi adus antipatia colegilor săi de breaslă.

Lino Golden a reacționat după ce a fost criticat pentru melodia „Dau Moda”. [Sursa foto: Instagram]

Lino, reacție acidă după ce a fost pus la zid de către colegii din industrie

Lino Golden a făcut câteva postări pe InstaStory care le-au atras în mod deosebit atenția fanilor artistului. Cântărețul spune că totul a început în momentul în care a decis să colaboreze cu Jador pentru „Dau Moda”.

Chiar dacă a ajuns în trending pe YouTube la foarte puțin timp de la lansare, faptul că și-a asociat numele cu un cântăreț de manele i-ar fi dăunat imaginii artistului, în ochi colegilor săi.

Artistul spune însă că toate răutățile și „izolarea” de care a avut parte după lansarea acestui single au fost gratuite, în special pentru că în timp, mulți alți colegi i-au urmat exemplul și au colaborat cu nume sonore din lumea manelelor.

Lino Golden îi invită pe colegii săi să nu mai judece, în special pentru că nici măcar nu îl cunosc personal, spune artistul.

„Industria asta trap m-a pus la perete și ”mi-a închis ușa”. Mulți dintre c olegii artiști și-au făcut o părere și m-au pus într-un colț pentru ”Dau Moda”, uitând că am dus mai departe tot ce au făcut cei de dinainte, ca pe urmă să facă exact ce am făcut eu. Îmi doresc să fiu ok cu toată lumea. Și eu la rândul meu sunt fan al multora dintre voi, colegii mei de ”industrie”. Hai să lăsăm toate mizeriile astea și toate părerile pe care le avem unii despre alții, mai ales că mulți nici nu ne-am cunoscut față în față.”, a scris Lino Golden, pe InstaStory.