Lionel Messi a decis! La ce echipa va juca după despărțirea de PSG

Lionel Messi este unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din toate timpurile, a activat la FC Barcelona timp de 17 ani iar stilul lui de joc a atras comparații între el și legenda fotbalului Diego Maradona.

La ce echipa va juca Messi după despărțirea de PSG

Fotbalistul de origine argentiniană a început să practice acest sport încă de la o vârstă fragedă, potențialul să fiind remarcat de Barcelona.

Jucătorul primit oferte importante după despărțirea de Paris Saint-Germain, acesta refuzând propunerea saudiților de la Al-Hilal, în valoare de 400 de milioane de euro pe sezon.

Chiar dacă fanii lui se așteptau să se reîntoarcă la Barcelona, căpitanul Argentinei a luat decizia să semneze cu Inter Miami și va evolua în sezonul viitor pentru clubul american, echipa lui David Beckham din Major League Soccer (MSL). Mai mult decât atât, MSL este o ligă competitivă cu un nivel atractiv, chiar dacă nu se poate compara cu marile competiții europene.

„ Mi-am dorit foarte mult să revin la Barcelona. Eram foarte încântat de idee, dar, după ce am trăit în 2021, nu am vrut să fiu pus din nou în aceeași situație, să aștept să văd ce se va întâmpla și până la urmă să plec și viitorul să nu fie în mâna mea, ci în mâna altora. Am auzit că Barcelona trebuia să vândă jucători sau să scadă salariile fotbaliștilor (n.r. – pentru aducerea sa) și adevărul este că nu am vrut să trec prin asta, să am de-a face cu așa ceva.

Așa că, am luat decizia că voi merge la Miami. Dacă nu am putut să revin la Barcelona, am vrut să părăsesc Europa, să ies din lumina reflectoarelor și să mă gândesc mai mult în familia mea. ”, a declarat Leo Messi.

Lionel Messi, cel mai bun jucător al anului

În cadrul prestigioasei Gale FIFA Best, Lionel Messi a fost onorat cu titlul de cel mai bun jucător al anului 2022. Starul Barcelonei a declarat că nu ar fi reușit să câștige acest premiu fără colegii lui de echipă dar nici fără colegii de la echipa națională.

Fără doar și poate, jucătorul se bucură de un real succes când vine vorba de carieră, el fiind declarat și al doilea cel mai bine plătit fotbalist din lume, după Cristiano Ronaldo.

„Înainte de toate, e o plăcere să fiu din nou aici, alături de Benzema și de Mbappe, care au avut și ei un an senzațional. E o onoare să fiu în această gală și să fiu câștigătorul. Le mulțumesc coechipierilor mei de la națională, lui Scaloni, lui Dibu. Fără ei nu am fi fost astăzi aici, acest trofeu e și al vostru, e o recunoaștere pentru tot ce am reușit”, a declarat Lionel Messi atunci.