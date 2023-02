Lionel Messi a vorbit din nou despre retragere, după ce a câștigat FIFA The Best 2022: „Îmi închei cariera cu toate trofeele”

In articol:

Lionel Messi (35 de ani) a câștigat cel de-al șaptelea trofeu FIFA The Best al carierei, în gala desfășurată la Paris, pe 27 februarie 2023. După celebrare, starul argentinian a vorbit din nou despre retragere, iată declarația acestuia!

Lionel Messi a avut un 2022 fabulos! Starul argentinian a câștigat Cupa Mondială cu Argentina, iar acum a fost desemnat „cel mai bun fotbalist al anului 2022”, adjudecându-și cel de-al șaptelea trofeu de acest fel. Deși se află într-una dintre cele mai bune forme ale sale, după gala de premiere desfășurată la Paris, Messi a vorbit din nou despre retragere pentru presa argentiniană:

„Premiul special a venit acum câteva luni, cel mai important, cel mai dorit. Cum am spus și pe scenă, e o recunoaștere a muncii echipei, pentru tot ceea ce înseamnă. Mondialul se joacă o dată la patru ani și este pentru cei aleși. Am fost unul dintre aleși pentru a ridica trofeul și pentru a fi campion. Este special să îl văd pe Dibu, pe Scaloni, i-am salutat, nu am stat mult împreună. Întotdeauna mă bucur să îi văd pe ei, foștii jucători.

Sunt fericit că Scaloni continuă la națională, cum am spus deja. Este un lucru bun pentru grup. Am câștigat deja totul, e un grup tânăr și au multe calități pentru a fi la națională. E un grup format de el, îi cunoaște pe toți.

Nici astăzi nu suntem conștienți de ce am făcut, era singurul trofeu care îmi lipsea, cel mai important din carieră. Din fericire îmi închei cariera cu toate trofeele care puteau fi disputate. M-am bucurat mult de fiecare moment de la turneu, cum am spus, pentru mine era ultimul și voiam să mă bucur la maximum, zi de zi, fiecare meci.

A fost spectaculos pentru modul în care s-a încheiat. Am avut norocul de a putea câștiga toate trofeele care sunt puse la bătaie, am avut șansa de a câștiga tot, la nivel de națională, club, individual. Fac ceea ce îmi place. Sunt mulți ani din carieră și să o închei astfel...nu pot cere mai mult.”, a spus Leo Messi, citează sport.ro.

Lionel Messi [Sursa foto: Profimedia]

Premiile acordate la gala FIFA The Best 2022

Cea mai bună jucătoare- Alexia Putellas

Cel mai bun jucător- Lionel Messi

Cel mai bun portar- fotbal feminin- Mary Earps

Cel mai bun portar- fotbal masculin- Emiliano Martinez

Puskas Award (cel mai frumos gol)- Marcin Oleksy

Cel mai bun antrenor- fotbal feminin- Sarina Weigman

Cel mai bun antrenor- fotbal masculin- Lionel Scaloni

FIFA Fair Play Award- Luka Lochoshvili

FIFA Fan Award- fanii naționalei Argentinei

Sursa: sport.ro