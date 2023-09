Lionel Messi și-a luat conac de 10,8 milioane de dolari în Florida. Imobilul este fabulos, are piscină la malul oceanului, un centru SPA și două docuri de 51 de metri

In articol:

Lionel Messi este proprietarul unui conac în Florida, cu vedere la ocean, al cărui cost s-a ridicat la suma de 10, 8 milioane de dolari.

Lionel Messi îi face din nou concurență eternului său adversar, Cristiano Ronaldo. Dacă starul lusitan și-a achiziționat, anul trecut, un conac cu 21 de milioane de euro, în zona Quinta da Marinhna- Portugalia, construit pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, cu facilități cum rar poți vedea în întreaga lume: terenuri de tenis, piscină interioară și piscină exterioară, un garaj uriaș unde încă 20 de mașini, una dintre, o limuzină în valoare de 330.000, ei bine, și căpitanul Argentinei are acum un domeniu fabulos.

Lionel Messi și-a cumpărat și el un conac în Florida, de 1.600 de metri pătrați. Proprietatea, cumpărată cu 10,8 milioane de euro, se află mai exact în Fort Lauderdale, are două pontoane de câte 51 de metri, un centru SPA, piscină, sală de gimnastică și o bucătărie în stil italian.

Lionel Messi și Antonela Roccuzzo [Sursa foto: Instagram]

Conacul a fost construit în 1988 și extins în 2000!

Informația a fost dezvăluită de publicația americană The Real Deal (TRD). Jurnaliștii dau detalii spectaculoase, și anume, superbul conac al lui Messi are o piscină la malul oceanului, iar zona principală a imobilului, cea pe care o vor ocupa Messi și soția lui, Antonela Roccuzzo, se întinde pe o suprafață de 149 de metri pătrați.

Conacul lui Lionel Messi a fost construit în 1988 și extins în 2000. Este situat la 8 kilometri de stadionul Drive Pink și de centrul de antrenament al lui Inter Miami din Fort Lauderdale, astfel că starul argentinian va ajunge rapid la baza sportivă.

Lionel Messi [Sursa foto: Instagram]

Lionel Messi și-a luat conac, la fel cum a făcut și fostul său coleg Sergio Busquets

Lionel Messi și-a cumpărat conac, la fel cum a făcut și fostului său coechipier de la Barcelona, Sergio Busquets, venit și el să joace în America la sfârșit de carieră.

Transferat la Inter, în această vară, spaniolul Sergio Busquets are deja un conac pe malul mării, în valoare de 8,7 milioane de dolari, în zona cunoscută sub numele de Sea Ranch Lakes. Casa mijlocașului are 660 de metri pătrați, șapte dormitoare, șase băi și un garaj pentru trei mașini.