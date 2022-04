”Lipsă de oxigen”. Delia Matache, momente de panică pe aeroport: „Mi-o dă cu anxietate”. Ce a pățit artista

In articol:

Delia Matache, una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, se încadrează cu ușurință și la categoria numelor celebre pentru care banii nu sunt o problemă.

Tocmai de aceea, în fiecare perioadă liberă pe care o are, jurata show-ului de umor, își ia soțul, și împreună fug în lumea largă.

Delia Matache, la un pas de a claca pe aeroport

Artista are în palmares multe destinații exotice bifate, multe drumeții pe munții din România și de peste graniță, multe orașe și capitale văzute și nu vrea să se oprească aici. Cea mai mare pasiune a sa, după muzică, fiind călătoritul.

Însă, destinațiile pe care le alege nu sunt mereu la îndemâna oricui, cântăreața preferând să se relaxeze departe de ochii curioșilor. Iubitoare a locurilor mai pustii, Delia, pentru că detestă aglomerația și pentru că nu-i place să fie privită insistent de cei din jur, acum, pentru că sărbătorile ce ne bat la ușă, și-a luat soțul și, cel mai probabil, au plecat spre o altă destinație doar de ei știută.

Deși este foarte activă pe rețelele de socializare, Delia nu le-a mărturisit fanilor ei unde urmează să aterizeze, ci doar a publicat o fotografie din avion.

Dar până să ajungă să ocupe locul din avion, Delia a trecut prin momente foarte grele, tocmai pentru că nu este adepta spațiilor aglomerate.

Ajunsă în aeroport, celebra artista a ținut să îi anunțe pe cei din online că ceea ce se întâmplă acum acolo poate fi descris simplu, printr-un singur cuvânt: haos. Iar asta o face pe ea să aibă stări de anxietate și senzație de respirație greoaie.

"Aeroportul plin. Haos. Lipsă de oxigen. Aoleu, vreau afară. Mi-o dă cu anxietate", este mesajul transmis de Delia Matache fanilor.

Ulterior, după ce a trecut cu bine prin mulțimea de oameni din aeroport, și ei dornici de plecare, Delia a răsuflat ușurată când s-a văzut alături de soțul ei în avion. Astfel, cu teama risipită și o stare de spirit ok, Delia, cu umorul la purtător, a trecut la glume.

Artista a mărturisit că pentru ea ar fi ideal dacă s-ar muta în pădure, unde să nu vadă picior de om și să nu audă decât foșnetul frunzelor și sunetul animalelor.

Iar o altă metodă de a nu mai trece prin stările de anxietate, teamă și nervozitate, pe care a fost nevoită să le suporte astăzi, ar fi călătoritul cu un avion privat. Ceea ce nu e deloc de mirare, ea fiind una dintre cele mai bine plătite artiste de la noi. Mai mult decât atât, chiar ea a menționat, negând apoi, deci, lăsând pe toată lumea în suspans, că ar deține și un private jet.

”Unde mi-e private jet-ul? C ă n-a venit... Glumesc, n-am... Ok, nu glumesc! Am, dar mi-e frică cu el. N-are apă la ștergătoare și are in jigler înfundat... Doresc să mă mut în pădure, ce trebuie să fac?”, a mai scris Delia pe Instagram.