Lista câștigătorilor Premiilor OSCAR 2023. Vedetele marelui ecran au participat la ceremonia de la Los Angeles pentru premiera mult așteptată din acest an.

Gala PRemiilor OSCAR este unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Ediția din 2023 a fost una foarte interesantă și a uimit lumea cinematografică, atunci când au fost anunțate premiile. Iată care sunt câștigătorii premiilor OSCAR 2023.

Vedetele marelui ecran au participat la ceremonia de la Los Angeles pentru a afla dacă „Everything Everywhere All at Once”, „The Fabelmans” sau filmul german „All Quiet on the Western Front” vor câștiga premiul pentru cel mai bun film.

Printre alte filme aflate în dispută se numără The Banshees of Inisherin, Elvis, Tár, Top Gun: Maverick, Avatar: The Way of Water, Triangle of Sadness și Women Talking.

Cel mai bun film OSCAR 2023

Trofeul pentru cel mai bun film a fost oferit pentru „Everything Everywhere All at Once” („Orice, oriunde, oricând”), regizat de Daniel Kwan și Daniel Scheinert. Iată care au fost filmele nominalizate:

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Lista câștigătorilor Premiilor OSCAR 2023. Brendan Fraser a fost ales cel mai bun actor principal [Sursa foto: shutterstock]

Cea mai bună actriță în rol principal OSCAR 2023

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol principal a fost oferit lui Michelle Yeoh, pentru „Everything Everywhere All at Once”. Nominalizări:

Cate Blanchett – Tár

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun actor în rol principal OSCAR 2023

Trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câștigat de Brendan Fraser. Iată lista completă a nominalizărilor:

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale WINNER

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Cea mai bună actriță în rol secundar OSCAR 2023

Premiul pentru cea mai bună actriță în rol secundar a fost câștigat de către Jamie Lee Curtis. Iată nominalizările:

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau – The Whale

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis – Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu – Everything Everywhere All at Once

Cel mai bun actor în rol secundar OSCAR 2023

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost oferit lui Ke Huy Quan – Everything Everywhere All Once. Pentru cel mai bun actor în rol secundar au fost nominalizați:

Brendan Gleeson – Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – The Fabelmans

Barry Keoghan – Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All Once.

Cel mai bun regizor OSCAR 2023

Trofeul a fost câștigat de către Daniel Kwan, Daniel Scheinert pentru filmul. Everything Everywhere All at Once. Nominalizări:

Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg – The Fabelmans

Todd Field – Tár

Ruben Östlund – Triangle of Sadness

Cel mai bun scenariu adaptat OSCAR 2023

Premiul a fost oferit lui Sarah Polley pentru Women Talking. Iată lista nominalizărilor:

Edward Berger, Ian Stokell, Lesley Paterson – All Quiet on the Western Front

Rian Johnson –Glass Onion: A Knives Out Mystery

Kazuo Ishiguro – Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie – Top Gun: Maverick

Sarah Polley – Women Talking

Cel mai bun scenariu original OSCAR 2023

Trofeul a fost câștigat de filmul Everything Everywhere All at Once. Iată nominalizările:

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Surse: theguardian.com, cnn.com