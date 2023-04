Lista trupelor celebre românești care s-au reunit! Vor să dea pe spate noua generație | EXCLUSIV

In articol:

Autenticul nu moare niciodată. Pe premisa asta merg trupele care cândva au rupt topurile, iar acum vor să se întoarcă în fața publicului. Iată lista formațiilor celebre care au decis să revină în industria muzicală.

1. A.S.I.A

Trupa A.S.I.A a fost și va rămâne una dintre cele mai de succes formații muzicale de fete din România. Românii încă ascultă piesele lor și se uită cu nostalgie la momentele în care performau împreună. Făceau show-uri de zile mari, erau de neegalat, rămânând în istoria trupelor din țara noastră.

"Nu am ezitat nicio secundă. Doar ne-am bucurat și de acolo am așteptat să ne vedem. Chiar ne scriam înainte să ne întâlnim că nu mai aveam răbdare. Ne-a fost dor. Noi vorbim mult pe grup. Avem un grup al nostru, noi ținem legătura. Nu avem timp să ne vedem ce-i adevărat, dar de vorbit ne uită Dumnezeu. Zilele astea când ne-am întâlnit la repetiții, eram nevorbite. Noi nu am repetat, am vorbit.", au precizat fetele de la trupa A.S.I.A.,

2. AXXA

După 30 de ani de pauza, trupa AXXA s-a reunit! Din componența ei fac parte Dinu Maxer, Mihai Onilă, Adrian Filip și Sorin Raia. Aceștia au început proiectul AXXA în 1999, iar 2023 se pare că a venit cu reunirea. Artiștii pregătesc surprize pentru fanii lor și vor să redevină numărul 1 în top formații românești.

3. ANDRE

Din trupa Andre fac parte Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Proiectul lor s-a desfășurat în perioada 1998-2002 și 2019 pana în prezent. Au lansat piese noi, fresh, formula aceasta la dublu potrivindu-se de minune. Câțiva ani de zile, cele două artiste au fost certate și nu și-au vorbit, însă timpul le-a rezolvat pe toate, iar acum sunt prietene extrem de bune.

4. SWEET KISS

Sweet Kiss s-a înființat în anul 1990 și după o pauză lungă a decis să se reunească. Din formație fac parte Irina Pavlenco, Nicoleta Afrodita Aneni și Laurențiu Vasioi. Cel mai mare hit al lor a fost “Alin, Alin” care încă răsuna la petreceri și pe care vor să îl remixeze în prezent. Nimeni dintre fanii lor nu se aștepta la reapariția trupei pe piața muzicală, însă surpriza a avut loc, iar artiștii se pregătesc de activitate intensă.

