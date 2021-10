LIVE STREAM ONLINE "Doctorul minune" 18 octombrie 2021. Cum poți să vezi video online noul episod de luni

In articol:

Noul episod "Doctorul minune" de luni, 18 octombrie 2021, este urmărit la Kanal D și live stream online.

LIVE STREAM online "Doctorul minune", episodul de luni, 18 octombrie 2021. Ce se întâmplă în noul episod

Un nou episod "Doctorul minune", luni, 18 octombrie 2021. În această seară, privitorii vor afla ce se va întâmpla cu Ali, de la ora 20:00 la Kanal D și online pe kanald.ro.

Captură din episodul de luni, 18 octombrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

O veste extraordinară aduce bucurie imensă în rândul medicilor din spitalul Berhayat și mai ales profesorului Adil, când se află că acesta are mari șanse pentru a se vindeca complet. Selvi, iubita lui Adil, care i-a fost permanent în preajmă, este foarte încrezătoare în viitorul lor, împreună…

Citeste si: Cine este Beliz din "Doctorul minune". Actrița Hazal Türesan este iubita lui Ferman în serial, dar cine este iubitul ei în viața reală?

Citeste si: Gina Pistol și-a luat fiica și-a plecat din casa lui Smiley. Prezentatoarea de la Antena 1 s-a mutat într-un apartament- bzi.ro

Ali continuă sa aibă <divergențe> cu Ferda care oricât se străduiește nu poate uita că tatăl ei a părăsit-o, copil fiind, bărbatul <alegându-l> pe Ali în detrimentul ei. Ferda nu poate trece peste suferința provocată de părintele ei, timp de 25 de, perioadă în care acesta nu i-a fost alături. Mai mult, tânăra consideră că această situație se datorează și lui Ali. Pe de altă parte, Ferda nu o acceptă nici pe Selvi în preajma tatălui ei, însă cea din urmă încearcă să <remedieze> această problemă.

Citeste si: Taner Olmez, “Doctorul minune” din serialul omonim, de la Kanal D: „Actoria nu trebuie făcută pentru a deveni faimos”

Nu ratați un nou episod din “Doctorul minune”, în această seară, de la ora 20:00, la Kanal D și online pe kanald.ro.

Ali Vefa inspiră părinții copiilor cu autism, în viața reală

Captură din episodul de luni, 18 octombrie 2021 [Sursa foto: Captură KANAL D]

Taner Ölmez, actorul care îl interpretează pe Ali Vefa în "Doctorul minune", nu a trebuit să aștepte mult pentru a vedea cum munca sa la televizor ar putea ajuta la realizarea poveștii în realitate. Într-un interviu acordat revistei turcești „Episode”, actorul a spus că a doua zi după premiera telenovelei a fost oprit pe stradă de tatăl unei fete cu autism care a fost imediat mișcat de ceea ce se întâmplă cu Ali în serial.

Citeste si: Cine este iubita lui Ferman din Doctorul minune, în viața reală. Actorul Onur Tuna este unul dintre cei mai râvniți actori din Turcia

„Această poveste pare frumoasă atunci când o spui. Primul episod al seriei a fost difuzat la 10:30. La 11 m-am dus să dorm. A doua zi m-am trezit la 8 dimineața și m-am dus la platou pentru a înregistra. Am coborât din mașină, am făcut zece pași pentru a merge la platou, când un bărbat a fugit spre mine. Apoi s-a întors. Frate, știi de ce alerg? Am întârziat la serviciu din cauza ta. Am o fiică cu autism, am văzut serialul și m-am uitat și în reluare până mi-a pierit somnul.”, a spus Ölmez despre bărbatul cu care s-a întâlnit.