În căutarea adevărului - Ediția de luni, 28 septembrie

În episodul de astăzi al emisiunii "În căutarea adevărului" vedem o poveste plină de emoție și răsturnări de situație, o povestea impresionanta a unui triunghi amoros. Ernest aduce in atentia publicului povestea lui Alin, un tanar care are de un an si jumatate o relatie in secret cu Victoria, o fata pe care a cunoscut-o in timpul unei petreceri.

Victoria a acceptat să fie împreună cu Alin deși acesta locuieste sub acelasi acoperis cu fosta lui iubita. Victoria i-a spus de multe ori sa renunte definitiv la fosta lui iubita si i-a cerut sa se gandeasca serios la un viitor pentru relatia lor. Ce se va întâmpla cu fosta iubită a lui Alin și cum va reacționa aceasta când va afla că Alin are o altă relație, puteți afla în episodul de astăzi doar la Kanal D sau online pe kanald.ro