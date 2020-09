Prețul Fericirii - Ediția de luni, 28 septembrie

În episodul 19, sezonul 3, ediția de luni, 28 septembrie, serialul „Prețul Fericii” vine cu întâmplări cu totul neașteptate. Halit pică în capcana întinsă de Leyla, fiind convins că femeia este sinceră și îi este loială. Astfel, frumusețtea Leylei îl dă pe spate pe afacerist, iar acesta uită dcomplet de orice pericol posibil ce poate apărea prin alianța cu Sahika și Fadir.

În tot acest timp, Yildiz și Ender fac eforturi de a înțelege ce anume face Leyla de reușește să obțină absolut orice vrea de la Halit.

În continuare vedem cu Halit are probleme majore ce țin de firma sa. Acesta tocmai a aflat că este dator cu o sumă uriașă, datorie veche de peste un an! Firma sa este într-o situație delicată, astfel că Halit are multe probleme de rezolvat.

Cu toate acestea, se pare că Halit nu-și poate lua gândul de la Leyla.