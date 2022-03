LIVE TEXT | A șasea zi de război în Ucraina! Belarus intră alături de Rusia în război! Informația a fost confirmată de parlamentul ucreainean

In articol:

UPDATE 1 MARTIE 11:30 Parlamentul ucrainean a dezvăluit pe contul oficial de Twitter faptul că trupele belaruse au intrat în Ucraina.

„Trupele belaruse au intrat în regiunea Cernihiv. Informația a fost confirmată publicului de Vitaliy Kyrylov, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Teritorială de Nord", se arată în mesaj.

Anunțul vine după ce președintele Belarusului a spus că nu se va implica de partea Rusiei în acest război.

UPDATE 1 MARTIE 11:00 Alexandr Lukașenko, a declarat în spațiul public că armata sa nu se va implica alături de Rusia în invazia din Ucraina. Președintele Belarusului, care este un apropiat al lui Vladimir Putina declarat că: „Armata belarusă nu ia parte la acțiunile militare și nu a luat-o niciodată. Putem dovedi asta oricui. Mai mult decât atât, conducerea rusă nu a ridicat niciodată această problemă cu noi- implicarea noastră în conflictul armat. Și nu intenționăm să participăm la această operațiune specială în Ucraina în viitor” , potrivit BBC News.

UPDATE 1 MARTIE 10:00 Cel puțin șase persoane au fost rănite, inclusiv un copil, în explozia din Harkov, în care a fost distrusă o clădire guvernamentală, a anunțat marți Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei, într-o postare pe Telegram, scrie CNN.

„Rusia a început acest război, încălcând dreptul internațional umanitar. Ucide civili, distruge infrastructura civilă. Principala țintă a Rusiei sunt orașele mari, care sunt acum atacate de rachete”, a transmis marți Ministerul Afacerilor Externe ucrainean.

UPDATE 1 MARTIE 9:15 O clădire guvernamentală din Harkov a fost distrusă de o reachetă rusească. O cameră de supraveghere din Piața Libertății din Harkov a surprins întreg momentul. Totul s-a întâmplat în această dimineață, la ora 08:01. Salvatorii evaluează pagubele și urmează să stabilească dacă au fost înregistrate victime.

UPDATE 1 MARTIE 08:50 Herson, un oraș din sudul Ucrainei, este înconjurat de militarii ruși, declară Igor Kolikaiev, primarul de acolo. Se pare că soldații au stabilit punctele de control ale intrării în oraș. Edilul nu vrea să se predea!

„Armata rusă a stabilit puncte de control la intrările în Herson. Herson a fost și va fi al Ucrainei”, a scris primarul pe Facebook.

