LIVE TEXT | A șasea zi de război în Ucraina! 70 de soldați ucraineni au murit ieri la Ohtîrca. Un convoi rus militar de 64 de km se îndreaptă spre Kiev

UPDATE 1 MARTIE 08:50 Herson, un oraș din sudul Ucrainei, este înconjurat de militarii ruși, declară Igor Kolikaiev, primarul de acolo. Se pare că soldații au stabilit punctele de control ale intrării în oraș. Edilul nu vrea să se predea!

„Armata rusă a stabilit puncte de control la intrările în Herson. Herson a fost și va fi al Ucrainei”, a scris primarul pe Facebook.

