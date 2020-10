LIVE Trăiri alături de Andreea Mantea. Vezi emisiunea online!

Trăiri alături de Andreea Mantea

Asteptarea a luat sfarsit, in aceasta seara, la ora 23:00, la Kanal D urmează reality show-ul fascinant “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, prin intermediul caruia fanii vedetei pot deveni partasi la emotiile, intamplarile pe care aceasta le traieste zi de zi. De la intamplari neobisnuite, intalniri cu oameni extraordinari si calatorii prin tara, toate acestea vor putea fi urmarite in noul show, in centrul caruia se afla Andreea Mantea, vedeta indragita de milioane de romani. Alaturi de aceasta se va afla micutul David, fiul celebrei prezentatoare TV.

"Trairi alaturi de Andreea Mantea" va expune de la intamplari cotidiente obisnuite din viata vedetei Kanal D, activitati casnice, ritualuri de frumusete, discutii de toate zilele cu micutul David si pana la calatorii in locuri extraordinare si intalniri memorabile cu oameni cu povesti emotionante. Toate astea le puteti urmari doar la Kanal D, urmarind reality-show-ul "Trairi alaturi de Andreea Mantea", in fiecare luni, de la ora 23:00, la Kanal D.

“Nu intamplator acest reality imi poarta numele, pentru ca el va contine, intr-o mare masura, viata mea, asa cum este ea, cu bune si cu rele, cu bucurii, dar si cu poticneli, suparari. Pentru ca asa e viata, cu de toate. Ii invit pe telespectatori sa traiasca alaturi de mine intamplari frumoase, pline de emotie, sa cunoasca povesti de viata ale unor oameni minunati pe care ii voi intalni in calatoriile mele. Intotdeauna am fost sincera, foarte deschisa cu cei care ma urmaresc, iar acum cu totii ma vor putea cunoaste si mai bine, in intimitatea familiei mele, alaturi de cei pe care ii iubesc enorm. David este cel mai important om din viata mea, centrul universului meu, asa ca il veti vedea alaturi de mine foarte des, pe parcursul reality show-ului. Abia astept ca, din 5 octombrie, in fiecare luni, de la 23:00, sa ne pe Kanal D!”, a spus Andreea Mantea.

LIVE “Trairi alaturi de Andreea Mantea”, luni, 12 octombrie

În ediția din această seară, 12 octombrie, de la ora 23.00, Andreea Mantea si David au plecat intr-o aventura prin Romania. Cei doi au mers la stana, s-au imbracat in port popular, au vorbit cu locuitorii si au gustat din bucatele alese ale locurilor pe unde au poposit. Alaturi de fiul sau, Andreea Mantea poposeste in casele telespectatorilor cu un nou episod din emisiunea "Trairi alaturi de Andreea Mantea". Daca in editia trecuta am avut cu totii ocazia sa o urmarim in intimitatea casei, in timp ce isi organiza dressingul, de aceasta data o putem vedea pe Andreea Mantea intr-o adevarata aventura prin tara.

