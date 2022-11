Live-urile pe Tik-Tok, o nouă metodă de înșelătorie?! Ce riscă oamenii care donează și cum ar putea să nu fie fraieriți | EXCLUSIV

In articol:

Dacă intrăm pe Tik-Tok, vom vedea că din ce în ce mai multă lume s-a apucat să facă live-uri, iar unele dintre ele au și ore întregi. Vedetele din showbiz s-au apucat și ele să stea la povești cu fanii, iar platforma a creat adevărate staruri ale Tik-Tokului în urma acestor live-uri.

Există însă și capcane când vine vorba de live-urile de pe rețelele sociale, mai ales când oamenii solicită donații și promit că vor returna dublul banilor pe care i-au încasat de la fani. Totodată, aceste înșelători pot ajunge chiar la următorul nivel, când este folosită identitatea unei persoane celebre, de către cineva necunoscut, tocmai cu scopul de a se îmbogății de pe urma cadourilor primite de la public.

Recent, au apărut în spațiul public mai multe informații privind înșelătoriile care se pot face pe Tik-Tok. Un bun exemplu sunt cazurile acelor persoane care fac live-uri în care cer donații și promit că restituite dublul sumei pe care ei au încasat-o inițial, însă fanii care au trimis banii nu mai văd nici măcar un leu.

Un bărbat care intră pe Tik-Tok [Sursa foto: PixaBay]

În ce condiții pot fi donațiile de pe Tik-Tok o înșelăciune

Jurnaliștii Wowbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis despre aceste cazuri și au aflat că țepele de pe Tik-Tok sunt o formă de înșelăciune. Mai mult decât atât, oamenii care realizează strângeri de fonduri și nu mai donează niciodată banii către cauză riscă să aibă probleme mari cu legea.

Citește și: Video viral pe Tiktok. Două asistente s-au filmat în timp ce cântau manele în camera de gardă a unui spital din Gorj

" În opinia mea, dacă te apuci să faci așa o strângere de fonduri și ulterior îți însușești banii respectivi, putem vorbi despre înșelăciune.

Citeste si: Culiță Sterp, primul mesaj după accident! Ce a declarat artistul- kfetele.ro

Citeste si: Coșmarul prin care trece Corina Dănilă! A fost dată afară din casă din cauza datoriilor...Ce a ajuns să facă pentru a se întreţine- bzi.ro

Prin urmare, vin și prezint în mod public o anumită situație, respectiv aceea că o să dublez suma suma respectivă și o donez către o terță persoană ca să o ajut, dar eu de fapt iau banii respectivi și mă folosesc de ei și nu dau curs promisiunii pe care am făcut-o. Aici vorbim despre un soi de înșelăciune pentru că eu am declarat în că donez tocmai ca să fie ok pentru o anumită persoană, iar de fapt acolo este o mare țeapă", a explicat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Uzul de fals informatic nu este nici el departe de lista de ilegalități în acestă situație. Avocatul Adrian Cuculis a explicat faptul că dacă aceste persoane utilizează identitatea altor oameni sau creează conturi false, atunci vorbim și de fals informatic și uzul de fals informatic.

"Mai mult decât atât, dacă ai un cont fals, pentru că mă gândesc că oamenii care ajung să facă lucrurile acestea nu fac de pe contul lor personal și imită tot felul de persoane publice, atunci poate să fie și fals informatic și uz de fals informatic", a mai adăugat el.

Un bărbat cu telefonul în mână [Sursa foto: PixaBay]

Cum se pot proteja oamenii de țepele de pe Tik-Tok

Jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu avocatul Adrian Cuculis si au aflat care sunt măsurile de precauție pe care oamenii și le pot lua tocmai ca să nu cadă pradă înșelătoriilor.

Citește și: Semalul de alarmă tras de Irina Deaconescu cu privire la editarea pozelor: ,,Nu ajungeți să vă comparați cu ce vedeți pe Internet”

Acesta amintește și de faptul că persoanele necunoscute pot folosi identitatea vedetelor tocmai pentru a încerca să facă rost de bani de la fanii lor. În ceea ce privește strângerile de fonduri, atunci este important ca internauții să verifice foarte bine cauzele pentru care se cer bani!

" Nu trebuie să uităm totuși că există și fenomenul de deep fake care îți permite acum să pui fața cui vrei tu și să faci ce live vrei cu fața Madonnei de exemplu.

În primul rând, cred că oamenii ar trebui să se asigure că vorbim despre o persoană reală și după ce ne asigurăm că vorbim de o persoană reală să vedem care sunt condițiile, cum o să ajute suma sau cum ne va ajuta pe noi, care sunt garanțiile și așa mai departe.

Nu în ultimul rând, la nivel de simți civic, dacă se întâmplă o asemenea chestiune ar trebui să denunțe fapta respectivă Poliției", a mai precizat avocatul Adrian Cuculis, pentru WOWbiz.ro.

Dacă aveți mai multe informații pe acest subiect, nu ezitați să ne contactați pe adresa de mail [email protected]!