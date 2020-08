În căutarea adevărului - LOGO

În căutarea adevărului, live, ediția din 20 august

In articol:

În edița de astăzi, 20 august, a emisiunii În căutarea adevărului aflam povestea Corneliei și a lui Viorel Ene (42/44 ani) care formează o familie de mai bine de 21 de ani. Aceștia au o fiică – Luciana (18 ani) și un băiat - Eduard (20 ani). Parintii decid ca intre ei lucrurile nu mai merd asa ca isi anunta copiii ca se vor despartii.

Acestia accepta veste foarte usor si decid sa se mute. Luciana cu Viorel si Eduard cu Cornelia. In timp ce Cornelia si Eduard isi continua viata normal, Viorel si Luciana s-au mutat intr-un apartament. Luciana este surprinsa ca intr-o zi la usa ii bate o doamna insarcinata care spune ca este iubita tatalui ei.

Citeste si: A fost sau n-a fost? Col. (r) SRI Tudor Pacuraru: În 89 am avut Revoluție, cu solidă imixtiune străină - evz.ro

Ernest, prezentator În căutarea adevărului

Luciana este stupefiata si un accepta aceasta situatie. Luciana isi anunta mama ca motivul despartirii este acest copil pe care Roxana iubita tatalui ei il poarta in pantece. Cornelia nu accepta ca averea familie sa fie impartita la 3 copii si ii face un scandal montru lui Viorel. Viorel nu vrea sa cedeze cu totate ca dupa divort asteapta sa intre in posesia a 400 de mii de euro, bani de pe o mostenire primita de la o matusa. Viorel are o cearta dura cu Luciana din cauza faptului ca I-a spus Corneliei ca Roxana, iubita lui e insarcinata.

Luciana fiind la o varsta frageda interpreteaza cearta ca pe o alungare si fuge de acasa. Familia se reuneste sa o caute pe Luciana, iar dupa ce o gasesc Vorel decide sa lase tot Corneliei si celor doi copii, iar el spune ca se va descurca.

Familia isi face totusi griji ca Viorel o sa ramana pe drumuri ca nu mai are unde sa stea si nici pera multi bani, dar acestia nu stiu de mostenire. Dupa aproximativ doi ani Viorel apare la usa Corneliei. De ce a venit Viorel, dar si daca Cornelia l-a primit aflam in episodul de astazi, începând cu ora 13:00. LINK către Live Kanal D.