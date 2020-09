In articol:

Live Video În căutarea adevărului - Ediția de marți, 15 septembrie

In episodul de astazi vedem doi tineri de 18 ani Tamara si George inainte de a termina liceu afla ca Tamara a ramas insarcinata. George nu vrea sa devina tata la varsat asta, iar alta variana nu exista pentru ca sarcina e foarte avanasat.

În căutarea adevărului, live, ediția din 15 septembrie

Dupa ce George le spune parintilor (Virgil si Tania) acestia gasesc o solutie sa ia povara de pe spatele fiului lor si anume gasesc o familie de tineri casatoriti care nu pot ava copii si doresc sa infieze unul. Tamara impreuna cu mama ei Virginia merg sa cunoasca familia Armean formata din Kati si Tudor, viitorii parinti adoptivi ai copilului Tamarei. Cei doi tineri casatoriti sunt dispusi sa suporte toate cheltuielile Tamarei pana la nastere inclusiv ca totul sa decurga bine si copilul sa vina sanatots pe lume. Dupa o perioada cand deja sarcina e avansata si mai are putin si naste Kati si Tudor ii propune Tamarei sa se mute la ei pentru a avea grija de ea si a avea mai mult spatiu. Tamara si Virginia sunt de acord. Virginia isi viziteaza des fiica pana cand intr-o zi apare si Doina mama lui Kati, o doamna plina de bani care este destul de sceptica in privinta Tamarei. Vrea sa stie cat mai multe despre ea. Intr-o zi Doina se intalneste si cu Virginia care era la o cafea cu Kati si aflam ca cele doua se cunoasc. Dupa ce Doina o conduce pe Virginia afara aflam ca de fapt Kati este fiica Virginiei pe care a dat-o Doinei spre adoptiei pe cand avea 2 saptamani. Doina ii propune o suma de bani Virginiei sa anuleze adoptia si sa o ia pe Tamara din casa fiicei ei. Virginia accepta dar cum va justifica anularea adoptiei si ce le va spune celor doua fiice ale ei despre aceasta hotarare aflam in episodul de astazi doar pe KanalD.ro