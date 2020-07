Klaus Iohannis, declarație de ultimă oră: Situația e extrem de gravă!

Principalele declarații ale președintelui Klaus Iohannis:

- Am avut întâlnire cu premierul și mai mulți miniștri, am discutat despre modalitățile de accesare a celor 80 miliarde de euro, bani pe care i-am obținut la negocierile de la Bruxelles. Am stabilit domeniile prioritare în care vom investi masiv. Prioritatea zero e infrastructura.

- Avem bani să construim autostrăzi, căi ferate, să modernizăm infrastructura energetică și de mediu, să implementăm programe de digitalizare, să investim în infrastructura de educație și sănătate.

- Avem o șansă extraordinară prin aceste 80 de miliarde de euro și împreună cu guvernul Orban suntem hotărâți să o valorificăm la maximum.Mâine voi avea o întâlnire cu ministrul de Interne și șeful DSU pentru o analiză la zi a situației. E un moment critic, iar măsurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum.

- Situația e extrem de gravă și trebuie să fim conștienți de necesitatea imperativă a ținerii sub control a epidemiei.

Klaus Iohannis, despre alegerile din 27 septembrie

- Este o discuţie legitimă dacă să organizăm sau nu alegerile din 27 septembrie, dar trebuie să despărţim discuţia politicianistă de discuţia pe fapte. Dacă pandemia nu se agravează şi se iau măsuri, putem organiza alegeri.

- Actul de votare se poate organiza în condiții bune. Nu e mai complicat să votezi decât decât să mergi la magazin, se pot institui măsuri. Va fi însă greu de organizat campania electorală.

- Până la mijlocul lunii august se va lua o decizie.

Klaus Iohannis, despre creșterea pensiilor

- Suntem într-o situație foarte complicată din punct de vedere economic, bugetar și electoral. Noi ne dorim sincer să creștem și alocațiile și pensiile. Dar de la dorință la putință e o cale mai lungă. În condițiile în care economia românească se contractă, ca și celelalte, veniturile la buget s-au diminuat semnificativ.

- La fel și despre pensii: e evident că o creștere de 40% nu este posibilă, pur și simplu nu sunt bani. Dar este rezonabil să ne gândim la o creștere a pensiilor. Nu putem lăsa pensionarii să plătească integral costul contracției economice. Dar și aici justa măsură e importantată. Pensiile vor crește, asta să fie clar. (Citeste si: Preşedintele Klaus Iohannis a convocat o nouă şedinţă. Ce se întâmplă cu viitorul României)