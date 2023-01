Livia Graur, pregătită să-și refacă viața amoroasă, la un an de la divorț. Vedeta are pretenții de la viitorul partener: „Iubirea este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla”

In articol:

Livia Graur este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV de la noi din țară. Pe plan profesional, vedeta se poate mândri cu o carieră de succes, la care a muncit ani la rând.

Livia Graur, pregătită de o nouă relație

În viața amoroasă, prezentatoarea TV a întâmpinat niște dificultăți, ba chiar a trecut și printr-un divorț. Acum, la un an de la separare, Livia Graur este pregătită să își refacă viața sentimentală, însă are pretenții de la viitorul iubit.

Livia Graur a trăit o frumoasă poveste de iubire cu Răzvan Ștefan, timp de aproape două decenii, dintre care 13 ani au fost căsătoriți. Cei doi au fost împreună încă din timpul liceului, iar după separare au păstrat legătura și sunt în relații bune de dragul micuței lor.

La un an de la divorț, prezentatoarea TV este pregătită să o ia de la început și să-și găsească un iubit. Cu toate acestea, Livia Graur este pretențioasă când vine vorba de viitorul partener de viață, despre care spune că trebuie să îndeplinească niște criterii pentru a-i câștiga inima.

„ Mai cred în iubire. Iubirea este cel mai frumos lucru care ți se poate întâmpla. Eu am avut o poveste frumoasă de iubire și, de ce nu, pot să mai am de acum și altele. Lucrurile care mi s-au întâmplat și despărțirea aceasta peste care am trecut nu m-a făcut să văd viața cu alți ochi. Cred și în recăsătorire, da! Nu știu dacă o să mă recăsătoresc.

Eu m-am căsătorit în relația cu fostul soț după șapte ani de iubire. Părerea mea este că trebuie întâi să te cunoști bine cu acea persoană și după să faci pasul următor. Bărbatul care poate să stea lângă mine trebuie să fie amuzant, inteligent dar în același timp foarte puternic”, a mărturisit Livia Graur pentru Click!

Livia Graur, despre relația cu tatăl copilului ei

Prezentatoarea de știri a mărturisit că a rămas în relații bune cu Răzvan Ștefan de dragul fetiței lor, Renata.

„ Cu fostul soț sunt în relații civilizate pentru că suntem doi oameni civilizați și așa cred că trebuie să se comporte doi oameni care au un lucru foarte important în comun și anume...pe cea mică. Încercăm să ne vedem fiecare de viața lui dar în același timp să ne ocupăm în continuare de Renata.

Ne înțelegem pe programul fetiței. Nu există probleme în sensul acesta. Programul a fost unul pe care l-am ales împreună. Știu despre fostul soț că este bine și mă bucur pentru el. Asta este tot ce contează. Nu știu să îți spun dacă el și-a refăcut viața personală sau vrea să și-o refacă.”, a mai adăugat Livia Graur.

Livia Graur, pregătită să-și refacă viața amoroasă, la un an de divorț. [Sursa foto: Instagram]