”Ne-am despărțit, ce să zic? Nu a fost să fie”, a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, cântăreața Livia Pop. Și, chiar dacă încă are răni adânci provocate de relația pe care a avut-o cu celebrul manelist Blondu de la Timișoara, Livia Pop și-a făcut curaj să vorbească despre relația destrămată brusc.

Mai exact, recunoaște Livia Pop, despărțirea e cu atât mai dureroasă cu cât știe că și ea a greșit și că s-a lăsat orbită de gelozie, așa cum s-a întâmplat, de altfel, și cu el.

”Poate că a fost din cauza geloziei, eram destul de geloși amândoi și, probabil, din cauza asta s-a întâmplat totul. A fost o relație frumoasă, cu bune, cu rele, cât a fost... A durat aproape 3 ani, dar asta e, mergem mai departe. Vă dați seama, poate că și eu îi dădeam motive să fie gelos și el îmi dădea motive să fiu geloasă. Iar asta pentru că în meseria pe care o avem e destul de greu să ții o relație...

Ambii suntem firi destul de geloase și nu, nu mă deranjau mesajele de la fane, pentru că și eu primesc mesaje, și nu sunt absurdă. Problema era că el îmi dădea motive să fiu geloasă, problema era ce face el, nu ce făceau fanele. Și problema n relația noastră a fost că noi am început să ne sabotăm reciproc, în carieră. Adică, el mi-a interzis să fac anumite chestii, eu am procedat la fel și deja nu mai mergeam nicăieri”, ne-a spus, în exclusivitate, Livia Pop.

Livia Pop, bătută de un coleg de trupă

De Revelion, un conflict între membrii trupei cu care cânta Livia Pop a degenerat. Mai exact, când s-a băgat să îi despartă pe doi colegi de trupă care s-au încăierat, cântăreața Livia Pop a fost bătută cu sălbăticie. ”M-a lovit și pe mine! În toată nebunia de atunci, eu, primul meu gând a fost să sun la 112, pentru că așa mi se părea firesc. Și așa ar fi fost să fac... Dar, ceilalți colegi, el (agresorul, n. red.) fiind pe la noi prin zonă un tip temut, nu au vrut. Ei m-au rugat să plecăm acasă, să nu fac treaba asta, să nu sun la 112, și atunci am cedat... Mi-a dat două palme, mi-a lăsat niște urme. Eu sunt femeie, el fiind bărbat, vă puteți imagina ce s-a întâmplat”, ne-a spus frumoasa cântăreață Livia Pop.

Cine este Livia Pop?

Livia Pop este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară și de petrecere din zona Ardealului. Cu toate că este relativ nouă pe scenă, așa cum recunoaște și ea, visul ei din copilăria era să facă muzică. ”Întotdeauna mi-a plăcut să cânt, am studiat la Liceul de Muzică, dar, după aceea, am ajuns să fac Jurnalismul, chiar dacă nu am profesat nicio zi. Aveam probleme cu gâtul și mi-era teamă să mă duc la Conservator și să îmi fac o carieră în muzică, dar, până la urmă, acum câțiva ani, mi s-a ivit ocazia și de atunci tot cânt. Și nu mai am nici probleme cu gâtul”, ne-a spus, în studioul WOWbiz.ro, Livia Pop.