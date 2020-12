Livian a rupt tăcerea! Adevărul despre despărțirea de Florentina: „Am ajuns într-un punct mort”

Livian și Florentina s-ua despărțit după aproape patru luni de relație.

Vestea că Livian și Florentina s-au despărțit i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii Puterea dragostei. Livian și-a anunțat susținătorii, pe pagina lui de Instagram, că relația cu Florentina a luat sfârșit. Câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei a făcut un videoclip pe Youtube, în care le-a răspuns fanilor la toate nelămuririle din ultima perioadă. Livian a declarat că el și Florentina nu sunt compatibili, motiv pentru care au încheiat relația.

In articol:

„A fost o perioadă plină de lecții, plină de învățături. Au fost patru luni interesante, cu bucurii, cu regret, o perioadă care s-a încheiat cu o despărțire. Am ajuns într-un punct mort, am ajuns la concluzia că nu suntem făcuți din același aluat, nu ne potrivim. Am decis să punem punct. Eu fiind oarecum presat. Viața m-a pus în situația în care să am o mână de oameni lângă mine și eu sunt la cârma bărcii, eu conduc barca. Eu am o responsbailitate pentru echipajul meu. Nu trebuie să uit de oamenii din jurul meu”, a mărturisit Livian.

Livian și Florentina nu mai formează un cuplu [Sursa foto: Captură YouTube]

Citeste si: Veste năucitoare de la OMS despre vaccin. Ne-am făcut speranțe degeaba - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Livian, declarații despre despărțirea de Florentina: „E greu să fii iubita unui astfel de personaj”

Livian a mărturisit că el are nevoie de cineva care să îi înțeleagă activitatea din mediul online și care să îl suțină. Dacă are un singur regret, fostul concurent de la Puterea dragostei a mărturisit că a fost „prea slab”. (Citeste si: Livian, prima reacție după ce Bianca a anunțat că va prezenta o emisiune online la Kanal D: "Unii dintre noi...")

„Aș vrea să vă spun că e greu să fii iubita unui astfel de personaj. Eu sunt încă puiuț. E Jador, să fii iubita lui Jador e mai greu. El mereu are activitate, nu are atât de mult timp să se dedice vieții sentimentale. Vreau să îmi asigur anii ăștia tot. Vreau să fac un copil. Dacă nu cunosc o persoană suficient de bine n-am cum să o fac”, a adăugat Livian Pop.