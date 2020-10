Livian de la Puterea dragostei a recunoscut în fața tuturor. Ce se întâmplă între el și Ella: „În fiecare săptămână...”

Livian și Ella [Sursa foto: Captură YouTube]

Livian a legat prietenii frumoase pe vremea când era concurent la Puterea dragostei. Pe de altă parte, acesta a recunoscut în repetate rânduri, chiar dacă sub forma unor atacuri la persoană, că a cunoscut și oameni care l-au rănit. Fostul concurent urmărește cu atenție ce fac fostii săi colegi de emisiune, iar dacă pe unii dintre ei îi stimează și chiar îi ține aproape, pe alții îi tolerează cu greu.

De altfel, în ultimul vlog pe care l-a postat pe camalul de YouTube, Livian mărturisește că a urmărit emisiunea din platoul WOWbiz, în care a participiat și fosta lui iubită, Bianca. El spune că a fost deranjat de faptul că numele lui este încă un subiect discutat chiar și la trei luni de la încheierea emisiunii.

„Am văzut live-ul, văzut e mult spus...Am auzit de live. Au trecut trei luni de la competiție, trei luni de când s-a terminat competiția și unii oamnei n-au alte cuvinte în vocabular. Asta e mult spus, chiar și cuvintele astea pe care le au în vocabular și la care fac eu referință nu și le pot exprima ca lumea pentru că nu au lexic verbal, n-au cursivitate în vorbire, nu au, nu au...”, a declarat Livian, făcând referire la Bianca.

Ce se întâmplă între Livian și Ella

Fostul concurent a vorbit despre prieteniile pe care le-a legat în casa Puterea dragostei. După ce a fost acuzat că avea relații de amiciție false în emisiune, Livian mărturisește că și în prezent ține legătura cu unii dintre foștii lui colegi de platou. El spune că vorbește săptămânal cu Ella și Ligi, care, se pare, sunt singurele persoane care nu i-au greșit până în acest moment.

„A fost întrebată Ella dacă mai vorbește cu tine și a zis că da, că tu ai rămas prietenul ei. Da, vorbesc cu Ella. Vorbesc cu Ella, vorbesc cu Ligi. Fiți atenți, să vă zic altceva. S-a zis că eu am fost prefăcut, că eu am fost pe prietenii false. Acum să vă întreb eu altceva. Câți din casa Puterea dragostei și-au menținut prieteniile.

Eu cu Ella și cu Ligi vorbesc o dată pe săptămână. Am fost votat de 4 persoane. Ella , Ligi, Bianca și Ramona. Ramona a făcut ce a făcut în vlogul ăla (n.r - vlogul reei si al tinei), n-am mai vorbit cu ea. Am întrebat-o de ce a vorbit aiurea, i-am dat blocaj. Cu Bianca s-a întâmplat ce s-a întâmplat, nu mai vorbim. Au rămas Ella și Ligi, cu care încă păstrez legătura”, a declarat fostul concurent de la Puterea Dragostei.

Livian, adevărul despre cuplurile din sezonul 2

Livian le-a transmis fanilor că a intuit ce se va întâmpla cu relațiile care s-au format în cadrul emisiunii. El susține că a știut dintotdeauna că Marius și Andreea Pirui se vor despărți, la fel și în cazul Bernei și al lui Philip.

„De trei luni aceleași subiecte! Nu știu cum mai urmărește lumea, cum mai e curioasă lumea de câștigători. Am ieșit de pe flancul cu fosta relație, acum iar sunt băgat pe flancul cu fostele prietenii. Care prietenii? Eu am zis că nu există prietenii! Eu am zis că cutare cu Pirui n-au nicio treabă, cum ies afară din casa Puterea dragostei, cum se despart. Așa a fost!

Când am zis celălalt cuplu, stânga pe stânga, dreapta pe dreapta...Ați zis că-s ipocrit! Uitați că ipocritul are dreptate. Au zis de mine că sunt cu două fețe, dar am fost cel mai drept om. N-am dat dovadă de inimă rece, n-am dat dovadă de peservitate, n-a dat dovadă de nimic”, a mai spus Livian, pe Youtube.