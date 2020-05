Livian de la Puterea dragostei, acuzații grave la adresa Biancăi

In articol:

După o joacă între concurenții din casă, Bianca a decis să părăsească emisiunea nervoasă. Faptul că Ella a lovit-o cu o pernă a umplut perna pentru brunetă. Concurenții au bănuit că motivul supărării Biancăi este legat de flirturile lui Livian cu Ella, dar adevărul este altul.

Motivul ar fi o discuție dintre cei doi, care a avut loc în weekendul trecut, la trei dimineața. Livian a intervenit și a povestit varianta lui a poveștii.

„La ora trei dimineața, vorbesc cu Bianca, aud voci pe fundal și râde. Am întrebat-o ce se aude și a început să râdă. I-am închis și a doua zi mi-a zis că n-am auzit voci, mi-a zis că-s paranoic. Știe că-s paranoic și se folosește de asta. Dacă știa că-s paranoic, de ce a băgat motivul televizorului?”, a mărturisit Livian.

„L-am întrebat la cât se culcă în glumă. Am început să râd și m-a întrebat de ce. I-am zis că televizorul ca să continui gluma. Mi-a zis că am fost cu cineva. Fii atent, țoți de la hotel sunt martori că eu nu am ieșit din hotel decât până la schimbul valutar. Mă acuză că am ieșit cu cineva afară. Știe toată lumea. Mă acuză că stau cu alți bărbați”, a povestit Bianca.

Bianca și Renat, noul concurent, dans romantic. Cum a reacționat Livian

După cearta cu Livian, Bianca și Renat, noul cocnurent, au dansat împreună. Melodia a fost una foarte romantică, iar cei doi au foarte foarte apropiați și s-au ținut strâns de mână.

Livian a refuzat cât a putut să nu vadă momentul. La un moment dat, el și-a pus și ochelarii la ochi. Din când în când, chiar dacă se afla în brațele lui Renat, Bianca și Livian își aruncau priviri cu subînțeles. „N-a făcut-o din răzbunare, a făcut-o din plăcere”, a declarat Livian. (Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, dată de gol! Cu cine l-a înșelat pe Jador, dezvăluiri uluitoare: „Ai fost folosită”)