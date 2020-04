In articol:

Livian, concurent în casa Puterea dragostei, a povestit cum a decurs cearta dintre el și cei trei sportivi.

"Video respectiv, cu bătaia, e din câte am înțeles o bătaie din București. Nu-mi aparține. O să aibă loc o discuție în emisiune", a povestit Livian de la Puterea dragostei.

Nelson Mondialu a intervenit în live-ul fiului său

"Sunt nervos pe tine. Am intrat în posesia tuturor clipurilor astea îbregistrate. De ce nu ai spus că te-a amenințat la hotel?", a spus Nelson.

Nelson Mondialu l-a sunat pe Livian în timpul live-ului și s-a declarat deranjat de faptul că fiul său i-a ascuns anumite aspecte legate de scandalul cu băieții din casa Puterea dragostei.

"S-a rezolvat. E altceva. Trebuie lucrat cu cap. Nu mă interesează, eu îi fac cu capul și dacă vor îi fac și în ring. Noi suntem într-o emisiune și trebuie să fie totul făcut la psihic. Uite că s-a ajuns și la bătaie, la poliție, oamenii nu au mai venit în emisiune. Eu o să fac și un clip, când o să se difuzeze toate chestia asta și în emisiune, în care o să zic toată părerea, toată gândirea și cum am gestionat tot. Când te afli într-o emisiune trebuie să dai dovadă de cap.

Nu are rost să zic eu mai multe acum, însă o să fac un clip unde o să povestesc tot. Las să treacă zilele și atunci o să dau. În următoarele zile o să vedeți amenințări și lucruri urâte din partea lor. Însă, din finețe, am tăcut. Atunci când a dispărut finețea m-am activat și ei au dispărut. Nu am vrut să se ajungă aici, nu am vrut. Nu ai ce face", a spus Livian de la Puterea dragostei.