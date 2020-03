Daiana de la Puterea Dragsotei a declarat că îl place pe Livian și a spus că și-ar dori o relație cu el, imediat după ce și-a anunțat despărțirea de Bianca Comănici. Livian a intrat în jocul Daianei și a lăsat să se înțeleagă pentru o perioadă că ar vrea să întemeieze o nouă relație. Pentru a înlătura orice dubiu, Livian a făcut un vlog în care a explicat că încă nu este pregătit pentru o nouă relație.

, a spus Livian.

Livian de la Puterea Dragostei, adevăratele motive pentru care nu vrea o relație cu Daiana

Livian a explicat că Daiana este influențată de comportamentul Roxanei, motiv pentru care nu ar putea să întemieze niciodată o relație cu o fată vulcanică.

„Daiana e un pic altfel de cum vreau eu și ce nu-mi place e stilul ei. Ea nu e fată rea, nu cred că e fată rea la sămânță, însă s-a lăsat influențată. Ați văzut foarte bine. Ea s-a orientat să lege o prietenie cu Rixana, nu e nimic greșit, însă s-a lăsat un pic influențată de vibe-ul pe care il transmite Roxana. Nu dă bine o femeie să fie la modul ăla de exagerat. Și ce nu mi-a plăcut la ea e că ea a intrat pentru Philip, apoi l-a vrut pe Fernando și acum mă vrea pe mine și nu pot să zic zilele următoare spre cine s-ar orienta.

Nu pot să zic că am dat curs. De ce nu am respins pe față și total? Pentru că asta mi-i creșterea. Adică nu pot să-i zic: „Dă-te tu..” O las să înțeleagă, să se simtă ea și o să vedeți că s-a simțit. O să zică și ea în emisiune: „Am văzut că nu primesc nimic de la Livian și m-am retras.” Nu pot să supăr nicio femeie. Asta sunt eu. Chiar dacă m-am certat eu la început cu femei și s-au supărat, a fpst pentru că am luat-o eu pe un drum aiurea și circumstanța în care eram eu pus, m-a luat valul.

Nu am nimic cu Daiana, nu am nici ură, nu simt nicio atracție față de Daiana. E de caterincă câteodată când nu e influențată de Roxana. Așa că nu vă îngrijorați, dragilor. După o relație de șapte - opt luni, mi-e greu să mă orientez în altă parte.”, a mai spus Livian de la Puterea Dragostei în vlogul lui.