Livian de la Puterea dragostei bănuiește că Bianca îl înșală. Livian și Bianca de la Puterea dragostei își petrec timpul non-stop împreună, după ce au câștigat sezonul doi Puterea dragostei. Acum, cei doi stau împreună în București și încearcă să se cunoască din ce în ce mai bine. Recent, Livian a postat un vlog alături de Bianca, în care amândoi par că abia s-au trezit și se pregăteau.

Cei doi îndrăgostiți au început să vorbească despre diferite subiecte și să se tachineze. De-a lungul discuției lor, Livian a făcut multe glume despre un „alt iubit” al Biancăi, semn că are bănuielile sale. La un moment dat, Livian i-a spus Biancăi să-i aducă telefonul deblocat.

Livian: Dă telefonul la control! Adu telefonul deblocat, fără parola

Bianca: Lasă că știi parola. Într-o zi mi-am uitat parola și am vrut să te sun pe tine să mi-o spui

Livian: Nu-ți știu parola! Mereu îmi întorc capul. Începutul apuc să-l văd, d-aia ți-am și zis s-o schimbi

Cei doi au schimbat subiectul, dar când au ajuns să vorbească despre perioada care a trecut de când s-au cunoscut, Livian a declarat din nou că ea ar avea pe altcineva: „Mereu mă corectezi când zic un an și două luni. Ce, dragă? Aude ăla cu care umbli și după nu mai vorbește cu tine? Tu crezi că eu sunt fraier?”.

De ce nu a cerut-o în casatorie Livian pe Bianca! ”M-am supărat, am aruncat inelul”

Livian a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca de la Puterea dragostei! La două zile de la Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca, câștigătorii marilor premii, s-au împăcat și chiar locuiesc împreună în momentul de față, în apartamentul frumoasei brunete. ”Eu am sentimente pentru ea, dar neoficial, nu suntem împreună încă. Sentimentele noastre sunt mai puternice, este adevărat, dar...”, a comentat Livian, apoi a vorbit și Bianca pe tema aceasta, dar parcă mai concret. ”Locuim împreună, are și multe bagaje la mine. Cred că are vreo șapte perechi de papuci, de adidași...aduși”, a dezvăluit ea pentru WOWbiz.ro (Citeste si: Bianca de la Puterea Dragostei şi Livian, sărut în paşi de dans! Imagini unice cu cei doi îndrăgostiţi!)

Se pare că revenirea în țară i-a făcut să se gândească mai bine asupra sentimentelor care există încă între ei și să nu lase lucrurile să se termine. Fostul concurent al sezonului 2 a mărturisit în direct că i-a cumpărat inel Biancăi în luna decembrie și a fost pe punctul de a o cere în căsătorie, doar că tensiunile care au apărut ulterior între ei l-a făcut să se răzgândească și să arunce bijuteria în Bosfor.

