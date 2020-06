In articol:

Cei doi au facut un vlog am/n-am, in care au raspuns intrebarilor puse de fani. Mai exact, Livian a raspuns, iar Bianca a citit intrebarile primite de concurentul Puterea dragostei de la admiratorii lui.

Raspunsul la una dintre intrebari avea sa-i socheze pe toti, dar mai ales pe Bianca. Livian a fost intrebat daca a aruncat vreun inel in Bosfor, iar raspunsul lui a fost ca DA.

"Sincer sa fiu, da, am aruncat un inel in Bosfor. De Craciun, revelion. Inainte sa avem discutiile pe care le aveam am luat un inel si voiam sa te cer. Dar daca iti aduci bine aminte, ne-am cam certat in perioada aia si am aruncat inelul.", a spus Livian.

Bianca Comanici a fost uimita de veste

Bianca a fost uimita de cele spuse de Livian si, daca initial nu l-a crezut, apoi i-a spus ca vor discutat despre acest lucru dupa ce termina de filmat vlogul. "Pe bune? Du-te, ma. cand ai luat? Minti. Era din bazar? tu vorbesti serios? O sa vorbim dupa despre asta", a spus bianca vizibil socata de cele auzite.

Citeste si: Nelson Mondialu, mesaj pentru părinții Biancăi de la Puterea dragostei: „Au abandonat-o, noi o culegem de pe drum”

Citeste si: Tânără româncă, obligată de iubit să se prostitueze în Franța, evadare ca în filme! Pandemia a scăpat-o după 3 ani de la racolare

Citeste si: Lidia Buble, supusă la presiuni uriașe pentru a se despărți de Răzvan Simion! Filmarea care explică starea cântăreței

Citeste si: Vulpița, sărut pătimaș cu Viorel, în direct! Asta da răsturnare de situație

Chiar daca parea greu de crezut, Livian i-a povestit momentul vizibil marcat, iar acest lucru a fost observat si de Bianca. Cu toate ca in prezent nu mai formeaza un cuplu, cei doi si-au mai acordat o sansa si, dupa cum spun chiar ei, sunt din nou in cunoastere.