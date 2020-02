Livian de la Puterea dragostei, despre eliminare!

Puterea dragostei, despre eliminare! " />

În urmă cu mai bine de o săptămână, Livian de la Puterea dragostei și-a cerut eliminarea, iar acum este criticat de anumite persoane pentru că nu a plecat din emisiune.

"În mod normal nu aș vrea să mă leg sau să duc discuția în direcția altor persoane, însă o să fac o ultimă remarcă.

Acum o săptămână am zis stop vot, gata, plec acasă. Eu de o lună sunt favorit tot timpul. De când a plecat Jador eu am fost favorit.

Eu am tot primit mesaje în care mi s-a spus că u văzut gala și că nu m-am cerut la eliminare. Păi cum să mă cer la eliminare, dacă sunt favorit. Cum să le cer fetelor să mă elimine, dacă eu sunt favorit. Eu v-am zis "STOP VOT", o să mă cer la eliminare în fiecare săptămână, asta dacă eu nu sunt protejat.", a spus Livian în cel mai recent vlog.

Livian, după scandalul cu Daiana de la Puterea Dragostei: ”Ea este ”soldățelul” cuiva din emisiune”

Livian a continuat să-i ia apărarea Biancăi, fosta lui iubită, și în emisiunea Puterea Dragostei difuzată marți. El a intervenit în scandalul cu Daiana.

Daiana a avut un gest care l-a deranjat foarte tare pe Livian. Bianca a fost pus la zid de celelalte concurente de la Puterea Dragostei când a intrat în emisiune după ce au apărut filmulețele cu ea în ipostaze compromițătoare. Dar, Daiana a făcut un gest urât, care l-a enervat la culme pe Livian. Ea a luat o farfurie plină cu frișcă și a încercat să o murdărească pe Bianca pe față.

Livian a văzut faza și după ce a urlat din casa băieților a venit în viteză și a înjurat-o pe Daiana. Apoi, după difuzarea emisiunii, Livian a explicat într-un live de ce a reacționat așa.

”Dintr-o dată, Daiana cu o farfurie în mână, merge lângă Bianca să-i facă... nu o pot numi glumă, completați voi cum se numește asta. Chestia asta se numește bullyng, de cel mai jos nivel.

Mariana a știu dinainte ce i se pregătește Biancăi, de aceea s-a așezat lângă ea și a pus perna. Eu am văzut ce se întâmplă, m-am ridicat și cred că vreo 30 de secunde am urlat, am urlat. Când am văzut, m-am dus nervos dincolo și m-am așezat între ea și Bianca, cu scopul să o opresc pe Daiana, nervos fiind, am înjurat. Îmi cer scuze pentru asta.

Daiana a tot spus de ce mă bag. Măi, oameni, pe lângă faptul că ea era în cea mai mică măsură îndreptățită să facă ceva de genul ăla. Erau acolo fete care aveau de ce...Bine, ea este ”soldățelul” cuiva din emisiune, voi vă dați seama de asta...”, a spus Livian după ce a fost difuzată emisiunea în care Daiana a încercat să-i dea cu frișcă pe față fostei sale iubite, Bianca.

Bianca de la Puterea Dragostei, pusă la zid de concurenți după apariția filmulețelor

Bianca a reintrat în emsiunea Puterea Dragostei după apariția filmulețelor contorversate cu ea. Concurenții au o reacție dură față de Bianca, după ce au aflat de videoclipurile cu ea. Livian continuă să fie alături de ea, dar relația lor este pusă la îndoială de restul concurenților din casa Puterea Dragostei.