In articol:

De când au fost desemnați marii câștigători ai sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca Comănici sunt de nedespărțit.

Livian de la Puterea dragostei, gest surprinzător pentru Bianca Comănici. Asta spune tot: „Pentru ea o să...”

Se pare că aprecierea telespectatorilor și faptul că majoritatea celor care i-au iubit pe tot parcursul emisiunii au văzut în ei adevărata putere a dragostei, i-a făcut pe cei doi îndrăgostiți să își reia povestea de iubire pe care au început-o în Istanbul și pe care au de gând să o continue în România.

Livian își dorește să îi demonstreze Biancăi tot ce simte pentru ea prin gesturi care pot părea banale, dar care pentru cei doi îndrăgostiți înseamnă mult. Prezenți în platoul WOWbiz, Livian și Bianca au făcut dezvăluiri picante din viața lor, iar la un moment dat concurentul sezonului 2 a dezvăluit că are de gând să își facă un tatuaj pentru Bianca. Ce vrea Livian să își tatueze pe corp pentru iubita lui?

”Am în cap să fac îmi fac tatuaj pentru Bianca, o coadă de vulpe și în mijloc niște turnulețe așa, Istanbulul”, a declarat Livian în direct la WOWbiz.ro.

Livian, dezvăluire ȘOC, la câteva zile după Marea Finală Puterea Dragostei. I-a cumpărat inelul Biancăi: „Am vrut să fac chestia asta în...”

Livian, marele câștigător al sezonului 2 Puterea dragostei, a făcut declarații surprinzătoare despre relația cu Bianca. Concurentul a fost pe punctul de a o cere în căsătorie pe aceasta, ba chiar a cumpărat și inelul.

La două zile de la Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca, câștigătorii, s-au împăcat și chiar locuiesc împreună în momentul de față, în apartamentul Biancăi.

Se pare că revenirea în țară i-a făcut să se gândească mai bine asupra sentimentelor care există încă între ei și să nu lase lucrurile să se termine.

Citeste si: Bianca și Livian, câștigătorii Puterea Dragostei, din ce în ce mai apropiați! Bianca i-a compus câteva versuri: „Pentru omul care...”

Citeste si: SCANDAL URIAȘ! Livian, acuzat că și-a plătit voturile în finala Puterea Dragostei! ”Ramona a primit 1000 de euro!” Declarații halucinante ale adversarilor

Citeste si: DECLARAȚII DURE după finala Puterea Dragostei sezonul 2! Berna a sărit la gâtul câștigătoarei Bianca Comănici!

Mai mult decât atât, Livian a făcut declarații surprinzătoare în platoul WOWbiz.ro. Fostul concurent al sezonului 2 a mărturisit în direct că i-a cumpărat inel Biancăi în luna decembrie și a fost pe punctul de a o cere în căsătorie, doar că tensiunile care au apărut ulterior între ei l-a făcut să se răzgândească și să arunce bijuteria.

„Am vrut să fac chestia asta în decembrie, dar apoi am avut câteva discuții și am aruncat inelul. Îi luasem inel, dar am zis că nu a fost să fie. Nici nu mai știu de ce ne-am certat, orgolii”, a declarat Livian de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro.