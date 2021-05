Livian de la Puterea Dragostei, în doliu. A pierdut o persoană extrem de dragă: "Dumnezeu să te ierte și să te odihnească"

In articol:

Livian de la Puterea Dragostei a făcut un anunț cutremurător. Fostul concurent de la Puterea Dragostei este în doliu, o persoană extrem de apropiată s-a stins din viață în urmă cu scurt timp. Ce se întâmplă în aceste momente cu artistul?!

Livian de la Puterea Dragostei, în doliu

Livian a făcut o dezvăluire de-a dreptul șocantă. Pe contul său de socializare, cântărețul a anunțat că o persoană extrem de dragă lui a murit. Mai exact, a postat o imagine cu un fost prieten, care s-a ridicat la ceruri mult prea devreme. Alături de fotografia postată, fostul concurent de la Puterea Dragostei a scris și un mesaj cutremurător: "Dumnezeu să te ierte și să te odihnească, hermano...Ai fost un băiat de miloane".

Mesajul postat de Livian de la Puterea Dragostei[Sursa foto: Captură YouTube]

Livian, adevărul despre colaborarea cu Ligi

A fost extrem de iubit la Puterea Dragostei, iar după ce a ieșit din casă, tânărul a decis să își încerce norocul și în muzică. Astfel, alături de Ligi, a scos o piesă extrem de apreciată de tinerii din mediul online.

Tot atunci, fostul concurent vorbea și despre relația pe care o are cu frumoasa blondină.

”Eu cu Ligi am o relație foarte bună de prietenie, pe care am păstrat-o din competiție. Urmează să scoatem ceva frumos împreună”, a afirmat Livian despre Ligi.

La momentul respectiv, s-a speculat în mediul online faptul că cei doi ar forma o relație, însă Ligi a negat orice informație de acest gen.

”O colaborare nu înseamnă că am ceva cu omul ăla. Nu este nimic între mine și Livian. Hate-ul vostru nu o să mă oprească din ceea ce îmi doresc. Dintr-o simplă colaborare, ați făcut un adevărat circ. Nu înțeleg de ce spuneți că mi-am bătut joc de Bianca. Ce am făcut? Mi-am făcut curaj să cânt. Eu cu Bianca nu am nicio problemă. Între mine și Livian nu există nimic intim și nici nu va exista” , a spus Ligi, fosta concurentă de la Puterea Dragostei.