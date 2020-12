Livian de la Puterea dragostei, în doliu! Pe cine a pierdut fostul concurent: ”Cel de la care am învățat...”

Livian de la Puterea dragostei își ține fanii pe jar în ultima perioadă deoarece urmează să posteze o melodie alături de Ligi, la care lucrează intens de câteva zile. Câștigătorul Puterea dragostei sezonul doi le-a făcut un anunț trist fanilor săi. Livian Pop a anunțat că o persoană dragă s-a stins din viață. Este vorba despre un cunoscut antrenor de înot, numit Balint Zeno. Bărbatul a fost cel care l-a învățat pe fiul lui Nelson Mondialu să înoate.

Pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului său profesor, Livian de la Puterea dragostei a postat o fotografie cu acesta la secțiunea de stories de pe Instagram. „Condoleanțe! Probabil numai cei de o anumită vârstă îl mai țin minte”, se arata în poza respectivă. Livian a scris și el câteva cuvinte despre celebrul antrenor de înot. „Cel de la care am învățat să înot. Condoleanțe, maestre!”, a scris Livian, la secțiunea de InstaStory de pe Instagram.

Un celebru înotător s-a stins din viață[Sursa foto: Instagram]

Livian de la Puterea Dragostei, adevărul despre relația cu Ligi: „Mi s-a confirmat pe zi ce trece...”

Livian și Ligi de la Puterea dragostei s-au afișat tot mai des împreună în ultimele zile. Cei doi urmează să lanseze o piesă împreună, iar fanii sunt în extaz. Câștigătorul sezonului 2 a clarificat ce fel de relație există între cei doi.

„Am fost astăzi la studio să finalizez melodia pe care o fac în colaborare cu Ligi... Am fost astăzi la studio.. Așa o rușine, oarecum o rușine a fost, pentru că trebuia să ajung cu Ligi la o anumită oră. A fost prima noapte când am dormit aici la garsonieră și atâta de bine am dormit și de profund că m-am trezit la ora 12 și ceva.

Până am fost eu, până s-a trezit Ligi.. Am mers înainte, am tras partea mea, până a venit Ligi să tragă și partea ei, a trebuit să îl ținem pe domnul Sandu Ciorbă. Oricum, a câștigat respectul meu. Știți cum se numește piesa?

Să știți că Ligi e... La reintrarea Ligiei în casă, eu am știut ce fată e. Am știut și am avut dreptate. Mi s-a confirmat pe zi ce trece. Între mine și ea nu există absolut nimic cu tentă...sexuală, să zic așa sau cu tentă sentimentală. Sentimentală poate că există, din pură prietenie, pentru că o respect, mă respectă, dar mai mult nu vine nici din partea mea, nici din partea ei”, a povestit Livian de la Puterea Dragostei, într-un vlog.