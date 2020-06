Livian de la Puterea dragostei, la un pas de moarte

In articol:

Livian de la Puterea dragostei a făcut dezvăluiri șocante în ultimul său vlog postat pe Youtube. Concurentul a început o nouă serie de „storytime”, în care vrea să le povestească fanilor săi experiențe din copilăria lui.

Livian a mărturisit că, în urmă cu mulți ani, a fost la un pas de moarte după ce ar fi băut diluant.

„Când eram mic, eu eram mai grăsuț. Am fost la fotbal cu prietenii de la bloc, nu dădeam înapoi de la sport. Am venit acasă tot transpirat, rupt de sete și de foame, iar pe scara blocului se vopsea. Aveam în jur de șase sau șapte ani. Mama a pus staniol pe ușă și scotch. După ce s-a vopsit, mama a luat scotchul, dar a rămas o bandă maro. Ea a cerut diluant și l-a pus la ușă, într-un cuier. Eu am venit de la fotbal, am dechis ușa și am văzut sticla (...) Am stat pe hol și am deschis sticla s-o beau. Eu dau să beau, ridic un pic sticla, simt un miros ciudat și mă uit în jur. Nimic. Iar iau să beau, iar simt mirosul, că diluantul are un miros puternic. Două gâturi, iau sticla de la gură și nu știu să reproduc sentimentul. N-am simțit că mă arde, am amorțit. Când mi-am dat seama că e ceva în regulă, am încercat să o strig pe mama. Nu am putut, nu-mi mai funcționau corzile vocale”, a povestit Livian.

Concurentul de la Puterea dragostei a fost dus de urgență la spital de către mama lui: „Când s-a întors mama și m-a văzut că nu pot vorbi...s-a albit. A deschis frigiderul și mi-a dat să beau lapte. M-a luat și m-a dus la urgențe. M-a băgat în biroul medicului, mi-au făcut spălături”.

„Așa era să-mi pierd vocea, fără de care nu aș mai fi putut să vă povestesc, să vă fac melodii, vlog-uri. N-aș mai fi putut fi alături de voi, să vă creez toate stările”, a încheiat Livian.

Livian de la Puterea dragostei, cerere în căsătorie: "Ți-am luat un inel și voiam să te cer". Reacția Biancăi Comănici

Cei doi concurenți de la Puterea Dragostei au facut un vlog am/n-am, in care au raspuns intrebarilor puse de fani. Mai exact, Livian de la Puterea Dragostei a raspuns, iar Bianca a citit intrebarile primite de concurentul Puterea dragostei de la admiratorii lui. (Citeste si: Bianca si Livian s-au impacat! Imagini romantice cu cei doi chiar in emisiune)

Raspunsul la una dintre intrebari avea sa-i socheze pe toti, dar mai ales pe Bianca. Livian a fost intrebat daca a aruncat vreun inel in Bosfor, iar raspunsul lui a fost ca DA.

"Sincer sa fiu, da, am aruncat un inel in Bosfor. De Craciun, revelion. Inainte sa avem discutiile pe care le aveam am luat un inel si voiam sa te cer. Dar daca iti aduci bine aminte, ne-am cam certat in perioada aia si am aruncat inelul.", a spus Livian. Citește continuarea știrii AICI.