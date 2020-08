In articol:

În cel mai recent vlog al lui Nelson Mondialu, publicat joi, 6 august, acesta susține că Livian s-ar întoarce în emisiune pentru a-și găsi marea dragoste. Nelson Mondialu susține în continuare că nu o acceptă pe Bianca și că își dorește o fată potrivită pentru băiatul lui.

”Lobo pleacă în sezonul 3. Nu pleacă cu Bobocioaia (nr. Bianca Comănici), pentru că are interdicție pe Turcia. Are interdicție pe Turcia, știți cum stă treaba, nu are rost ca să ne zăpăcim. Pleacă în sezonul 3.

Dar până să plece, mai durează încă vreo trei săptămâni – cinci săptămâni, pentru că nu că ar fi pus ochii pe vreo gagică, ci vrea să își găsească iubirea.

De când a venit acasă, doar ascultă piese cu ”ai ochii de migdală„, ”inima ta mă rănește”, sunt o groază de piese care…o să fie Top Secret! Nu dau numele la restul…dar să știți că Lobo nu se întoarce pentru bani.

El vrea, într-adevăr, să își găsească iubirea în emisiune. Acum el are niște planuri cu Bobo, ei trebuie să prezinte niște firme de haine. (…) O să aibă de lucru până în septembrie spre final”, a spus tatăl lui Livian.

Livian se întoarce la Puterea Dragostei sezonul 3 fără Bianca? Răspunsul lui neașteptat

Livian s-ar putea întoarce la Puterea Dragostei sezonul 3, chiar dacă acum formează un cuplu cu Bianca.

Deși sezonul 3 Puterea Dragostei este abia la început, fanii emisiunii fac pariuri ce foști concurenți s-ar putea reîntoarce în show-ul filmat la Istanbul. Până acum, sunt câteva concurente care chiar și-au exprimat dorința de a reintra în casa Puterea dragostei, iar printre ele se afla Daiana și Ramona.

Pe Livian, care formează acum un frumos cuplu cu Bianca, fanii nu cred că-l vor mai vedea în emisiune. Și totuși...Livian, care este și câștigătorul Puterea dragostei sezonul 2, mai cochetează cu ideea de a se întoarce o perioadă în casa Puterea dragostei. Asta, deși se știe că pentru cel puțin un an, Bianca nu va mai avea voie să intre în Turcia. Deci, asta ar însemna ca Livian să se ducă fără Bianca la Puterea Dragostei.

”Să mă întorc? Nu știu! Fiecare colț, fiecare colțișor îmi aduce aminte aminte de Bianca, de clipele cu ea. Mi-ar fi greu să încep o nouă etapă la Puterea Dragostei. Însă, cine știe, poate o să merg câteva luni. Nu doar emisiunea îmi aduce aminte de Bianca, ci întreg Istanbulul”, a spus recent Livian, într-un interviu pentru WOWbiz.ro, despre posibilitatea ca în curând să-l vedem din nou la Puterea Dragostei.