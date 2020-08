Livian, decizie șoc! Are legătură cu Puterea Dragostei și cu Bianca

In articol:

Livian a povestit că experiența Puterea Dragostei l-a schimbat, iar pentru a avea o amintire din lunile petrecute în show, a decis să-și facă un tatuaj pe brat.

”Mie, fiecare colțișor (n.red de la Puterea Dragostei) îmi aduce aminte de Bianca, de clipele petrecute cu ea. Nu doar emisiunea îmi aduce aminte de Bianca, ci întreg Istanbulul. Chiar m-am gândit și vreau să-mi fac un tatuaj, o vulpe cu o coadă în care să fie turnulețe, cum ar fi Istanbulul”, a afirmat Livian.

De ce o vulpe, s-ar întreba probabil unii. Pentru că încă de la începutul relației, Livian a alintat-o pe Bianca ”vulpea, vulpița mea”, în condițiile în care porecla fiului lui Nelson este ”Lupul”.

Așa că tatuajul pe care Livian vrea să și-l facă are legătură cu Bianca și începutul poveștii lor de iubire, legat de Puterea dragostei și Istanbul.

Bianca și Livian s-au mutat împreună după Puterea dragostei

Imediat după Finala Puterea dragostei sezonul 2 , Livian și Bianca, câștigătorii show-ului, s-au mutat împreună, în apartamentul închiriat de tânără în București.

Primele declarații ale celor doi, imediat după Finala Puterea Dragostei: ”Eu am sentimente pentru ea, dar oficial nu suntem împreună încă. Sentimentele noastre sunt mai puternice, este adevărat, dar...”, a comentat Livian. ”Locuim împreună, are și multe bagaje la mine. Cred că are vreo șapte perechi de papuci, de adidași...aduși. Suntem ca un cuplu sudat”, a dezvăluit Bianca pentru WOWbiz.ro. Citeste CONTINUAREA AICI