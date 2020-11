Livian, declarații controversate după ce Florentina Nicol a apărut cu fața mutilată: "Am spart-o cu bătaia"

Livian și Florentina, declarații după apariția controversată a tinerei

Florentina s-a filmat după ce a avut o intervenție la nivelul feței, declarând că: "așa se întâmplă când ai iubit gelos". În clipul publicat în mediul online apare și Livian care face, la rândul lui, declarații neașteptate: "Am spart-o cu bătaia".

Florentina Nicol a ales să nu facă prea multe declarații despre ce s-a întâmplat, însă toată lumea s-a îngrijorat la vederea imaginilor. Cel mai probabil este vorba despre o intervenție estetică la nivelul feței, iar tânăra a ales să glumească puțin în legătură cu aspectul ei de după operație.

Livian și Florentina, în continuare într-o relație

Livian, câștigătorul Puterea dragostei, a avut o perioadă în care nu a mai postat nimic referitor la iubita lui, iar lumea a început deja să se gândească la o posibilă despărțire. Cu toate astea, Florentina a publicat mai multe fotografii în mediul online și a pus punct acestor speculații.

Discuțiile despre despărțire au pornit de la mărturisirile Biancăi. Caștigătoarea Puterea dragostei a lăsat să se înțeleagă că a mers la Cluj pentru a se împăca cu Livian.

„Vreau să mă deschid în față voastră și să va spun de ce nu am fost activă în ultimele zile. O să vă spun mai pe ocolite pentru că nu pot să spun direct. Știu că mulți se întreabă unde am fost cu avionul, va puteți da seama din story, însă eu nu va pot spune pentru că aș face mai mult rău. Vreau să vă spun că sunt genul de om care lupta extrem de mult pentru orice. Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă. Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă. Eu în ultima vreme nu m am concentrat pe carieră, ceva m-a ținut în loc pentru că sunt copila. Timpul mi-a cerut timp.

Dacă înțelegeți ce spun? Soarta mea mi-a spus că ar trebui să-mi văd de lucru și să mă concentrez pe carieră. V am ascuns anumite lucruri, sunt acum așa pt că vreau să știți și voi anumite lucruri. Nu mă simt ok când va ascund lucruri. Ce am rezolvat cu vizită asta? Bună întrebare! Cred că am convins anumite persoane sau au fost niște demonstrații. Am vrut să fie sfârșit, dar m a reținut ceva. Timpul mi-a cerut timp. Știți ce zic? Sunt fericită pentru că m am convins de anumite lucruri”, mărturisește Bianca.