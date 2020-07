In articol:

Livian, dezvăluire ȘOC, la câteva zile după Marea Finală Puterea Dragostei. I-a cumpărat inelul Biancăi. La două zile de la Marea Finală a sezonului 2 Puterea dragostei, Livian și Bianca, câștigătorii, s-au împăcat și chiar locuiesc împreună în momentul de față, în apartamentul Biancăi.

Se pare că revenirea în țară i-a făcut să se gândească mai bine asupra sentimentelor care există încă între ei și să nu lase lucrurile să se termine.

Livian, dezvăluire ȘOC, la câteva zile după Marea Finală Puterea Dragostei. I-a cumpărat inelul Biancăi: „Am vrut să fac chestia asta în..."

Livian, dezvăluire ȘOC, la câteva zile după Marea Finală Puterea Dragostei. I-a cumpărat inelul Biancăi. Mai mult decât atât, Livian a făcut declarații surprinzătoare pentru WOWbiz.ro.

Fostul concurent al sezonului 2 a mărturisit în direct că i-a cumpărat inel Biancăi în luna decembrie și a fost pe punctul de a o cere în căsătorie, doar că tensiunile care au apărut ulterior între ei l-a făcut să se răzgândească și să arunce bijuteria.

„Am vrut să fac chestia asta în decembrie, dar apoi am avut câteva discuții și am aruncat inelul. Îi luasem inel, dar am zis că nu a fost să fie. Nici nu mai știu de ce ne-am certat, orgolii”, a declarat Livian de la Puterea dragostei pentru WOWbiz.ro.

Bianca și Livian, câștigătorii Puterea Dragostei, din ce în ce mai apropiați! Bianca i-a compus câteva versuri: „Pentru omul care..."

Bianca și Livian, câștigătorii sezonului 2 Puterea Dragostei, sunt din ce în ce mai apropiați de când s-au revăzut. Iată cum se comportă cei doi unul cu altul.

Bianca și Livian au fost cuplul favorit al fanilor Puterea Dragostei, datorită poveștii lor de iubire controversate. Cei doi s-au iubit cu patos vreme de luni bune, după care s-au despărțit, spre șocul tuturor.

În tot acel timp, cei doi au continuat să vorbească și să fie unul pentru altul, chiar dacă în emisiune spuneau că între ei nu va fa mai fi nimic. Și pentru că Bianca nu a putut trece peste despărțire și și-a dorit cu orice preț împăcarea, se pare că cei doi au ales să își mai acorde o șansă.

De când Livian a venit în București, Livian și Bianca par a fi de nedespărțit. Cei doi au recunoscut că au dormit împreună, iar aseară au dansat cu patos, spre privirile pline de încantare ale celor care îi priveau.

Bianca a fost personajul principal în videoclipul piesei lui Robert, însă a interpretat și ea câteva versuri, la începutul melodiei. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a recunoscut că versurile sunt pentru iubitul ei.

„Această melodie este pentru omul care mi-a schimbat viața! Și nu mai știu ce voiam să zic...”, este prima încercare a Bincăi la înregistrări.