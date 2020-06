In articol:

Bianca și Livian de la Puterea Dragostei au avut un nou motiv de ceartă aprinsă, de tachinări, dar și de cuvinte de dragoste aruncate printre reproșuri. Totul s-a întâmplat după ce Bianca a primit chiar în timpul emisiunii un buchet de flori de la un admirator.

Livian a făcut o criză de gelozie când a văzut buchetul de flori, dovedind încă o dată că o mai iubește pe Bianca. Deși, Bianca a mărturisit că florile sunt de la un fan și chiar a precizat că a fost cumva păcălită să-i facă reclamă acestui băiat, care își dorește să ajungă la Puterea dragostei, Livian a reacționat urât.

Citeste si: Puterea dragostei 2 iunie. Livian și Ramona, declarații neașteptate de față cu Bianca: "Ai simțit atracție. Dorință de sărut?"

Desi nu mai sunt impreuna, Livian i-a reproșat Biancăi faptul ca s-ar fi bucurat de florile primite. In zadar a incercat Bianca sa ii explica faptul ca ea s-a bucurat de flori si nu de faptul ca le-a primit de la o anumita persoana, Livian nu a vrut sa accepte explicatia ei.

''Crezi ca ma bucur ca mi-a trimis ala flori? Bai, oameni buni, de gestul in sine... Voi sunteti...?'', a spus Bianca la Puterea Dragostei.

La scurt timp după ce scandalul dintre Livian și Bianca părea că s-a stins, Livian a făcut o mărturisire emoționantă.

Citeste si: Livian i-a trimis un mesaj surprinzător lui Jador! Ce i-a spus manelistului după ce s-a auzit că ar fi cu Ella de la Puterea dragostei!

”Eu râd, glumesc, dar numai eu știu cum este înăuntrul meu. (...) Mă topesc lângă ea (n.red. Bianca), mi-e dragă, dar îmi mânâncă viața”, a spus Livian chiar ân emisiunea Puterea dragostei.

Bianca a dezvăluit la Puterea dragostei cine i-a trimis flori

Bianca a spus in emisiune cine sunt cei doi baieti care au facut un vlog despre ea si a explicat de ce nu a luat atitudine sa respinga afirmatiile aparute! Ea a primit si un buchet de flori de la admiratorul ei, ceea ce l-a scos din pepeni pe Livian. Tânărul e de parere ca Bianca l-a mintit si s-a jucat cu el, ceea ce o face nedemna de incredere, in conditiile in care ea sustine ca doreste sa se impace cu Livian.

Citeste si: Scandal de proporții între Livian și Bianca: „Eu am fost preșul lui!”

In schimbul de replici dintre Bianca si Livian, nervii celor doi concurenti de la Puterea dragostei au explodat și au iesit din platou in tromba, intalnindu-se in culise.

Numai că, deși toata lumea se astepta ca cei doi sa se certe si mai rau, un schimb de priviri si gesturi a dezamorsat toata starea de suparare, chimia dintre Livian si Bianca fiind evidenta pentru oricine.