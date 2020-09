Livian, mesaj direct pentru toți Bibișorii!

Livian s-a asigurat că încheie capitolul ce-l leagă de Bianca, ajungând până în punctul în care le-a lăsat un mesaj chiar și Bibișorilor, susținătorii Biancăi.

„Bibișori, din februarie-martie și până la final am vrut să vă țin la cald, vă recunosc acum și vouă, și la haită. Voi sunteți mulțumiți pe moment, niciodată nu e bine. Așa că v-am ținut la cald, dar în tot acest timp am avut grijă de Bianca. I-am făcut youtube-ul ală din care a câștigat 15.000 de euro de la finalul competiției. Dacă nu eram eu, nu făcea youtube. Eu am avut grijă de ea ca atunci când iese din emisiune să aibă imagine bună, să aibă bani în cont. V-am ținut la cald și a trebuit să am grijă de toate: de Bianca, de susținători, de familia mea, de fetele din casă pentru că aveam nevoie de votul lor pentru a câștiga. Asta a fost adevărul, v-am ținut la cald”, a adăugat Livian, în vlog-ul său.

În continuarea vlogului în care Livian a dat cărțile pe față, acesta a explicat și situația cu care se confruntă noua femeie din viața lui. Florentina este atacată de bibișori, care nu sunt de acord cu felul în care a procedat Livian, așă că nu a mai putut răbda și a acționat.

El și-a sfătuit fanii să nu o mai atace pe Florentina: „N-are rost s-o atacați. Asta denotă ce fel de oameni sunteți voi. Voi ați dat încontinuu ca niște războinici d-ăia orbi. Vă zic direct. Am jucat un rol din martie, am strâns din dinți, am lăsat capul jos. Am în mine o perversitate foarte mare, pe care o aplic în cazuri extreme”, a declarat Livian în ultimul său vlog.

„Am luat-o pe fata sta și am adus-o în punctul în care e acum. O iau și pe fata asta și, în viziunea mea, o iau și o aduc unde îi e locul în capul meu. Acum suntem în cunoaștere. De ce? Fetele au tendința să se piardă în detalii, nu să evolueze. Puteți să mă numiți „Sfântul femeilor” pentru că orice femeie o pot tranforma într-o doamnă din toate punctele de vedere. Ăsta-s eu, un golănaș, un derbedeu, cum vreți voi”, a declarat „Lobo”.

Pentru că mesajele negative pe care le primește în legătură cu Florentina Nicol se bazează pe diferite subiecte, Livian a abordat și tema banilor. Acesta a susținut că este ferm convins că tânăra nu dorește să profite de banii lui și a explicat și de ce Nicol s-a trecut logodită în mediul online: totul este spre binele relației celor doi!

Ziceți că vrea să-mi mănânce banii și urmăritorii. Nu vrea să-mi mănânce nimic (...) Legat de chestia cu logodna, a fost o demonstrație din partea ei. Și-a pus că e logodită ca să nu-i mai dea mesaj băieții. Ea încearcă că vrea ceva serios cu mine. Suntem în perioada de cunoaștere. N-ar trebui să ne aruncăm niciunul, nici ea nu știe ce prezint eu. După cum ați văzut, vă pot aduce în orice sentiment. Să fiu al naibii, cred că trebuia să fac școala de actorie”, a încheiat Livian de la Puterea dragostei.