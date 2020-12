Livian, prima reacție după ce Bianca a anunțat că va prezenta o emisiune online la Kanal D: "Unii dintre noi..."

Livian de la Puterea Dragostei a avut o primă reacție, după ce Bianca Comănici a dezvăluit că va prezenta o emisiune online.

În urmă cu scurt timp, Bianca Comănici anunța faptul că a intrat în echipa Kanal D și că este extrem de entuziasmată despre noul proiect. Se pare că fosta câștigătoare de la Puterea Dragostei va fi moderatoarea unei emisiuni despre horoscop și trenduri.

Livian, prima reacție despre noul proiect al Biancăi Comănici

La scurt timp după anunțul cel mare, Livian, fostul iubit al frumoasei brunete, a avut o primă reacție, în mediul online. Pe contul său de Instagram, câștigătorul Puterea Dragostei a transmis un mesaj neașteptat despre subiectul acesta.

"Unii dintre noi au primit acel rahat pe care nu-l poți învăța..", a scris Livian pe contul personal de Instagram, iar alături a postat o fotografie cu el.

Bianca Comănici, detalii despre emisiunea online

Bianca Comănici a vorbit despre noul proiect de la Kanal D. Frumoasa brunetă va prezenta o emisiune online, alături de Alex Mihei. Într-un live pe Youtube, aceasta a dat primele detalii despre subiectul actual.

„Vor fi două emisiuni, una despre zodii, iar cealaltă despre trenduri. O să discutăm despre orice. O să am un coleg, n-o să vă spun despre cine este vorba. Sunt la început, o să îmi fie destul de greu să prezint pentru că o să fiu prezentatoare, o să am încă doi colegi și invitați. O să fie ceva divin. Sunt extrem de entuziasmată și emoționată.

Vreau să interacționați. Aceste live-uri vor fi făcute pentru voi, pentru a vă face să vă simțiți voi bine. O să fie ceva de genul „Totul despre Puterea dragostei” by Cornelia Ionescu. V-am spus, mă gândesc la emisiunea cu zodii pentru că va trebui să interacționați foarte mult. Poate o să ajungem să citim toate comentariile, toate zilele de naștere”, a declarat Bianca Comănici, într-un live pe Youtube.