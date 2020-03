După o perioadă în care Livian a fost acuzat că i-ar fi acceptat avansurile Daianei de la Puterea Dragostei, situația s-a limpezit în sfârșit!

Dacă tânăra a făcut tot ce a ținut de ea să-l cucerească pe carismaticul concurent, ei bine, bărbatul a vrut să lămurească lucrurile și să nu mai lase loc de interpretări.

Livian a dezvăluit ce fel de femeie îi place! ”La trăsături e brunetă, subțirică, sânii nu mari”

Astfel, pentru a pune punct acestor speculații, fiul lui Nelson Mondialu a făcut un vlog în care a spus ce părere are despre Daiana de la Puterea dragostei și cum arată femeia perfectă în viziunea lui.

"Haideți să vă zic părerea mea sinceră despre Daiana. Nici o fată nu-i urâtă. Fiecare e frumoasă în felul ei. Dacă e pe placul meu ea...nu e pe placul meu. Eu am alte cerințe deși nu pun așa preț pe aspectul fizic. Mie îmi place ca femeia să fie...femeia ideală, dacă închid ochii e Bianca. Înainte de asta, la trăsături e brunetă, subțirică, sânii nu mari, mari, nu știu să vă zic pe numere cupa B, C, subțirică în talie. Înălțime 70 și un pic. Să nu fie albă, albă, dacă s-ar putea să fie puțin creolă ar fi perfect, dar albă spre creolă. Daiana e altfel decât cum vreau eu și ce nu-mi place e stilul ei”, a comentat Livian.

Citeste si: Ella de la Puterea dragostei, dezbrăcată! Ce a postat pe internet, fanii ei au luat foc: „E penibilă, păcat de mama ta”

Citeste si: Cum arăta Livian de la Puterea Dragostei în primele clipuri postate pe canalul său de Youtube

Citeste si: Mariana de la Puterea dragostei, primele imagini cu foștii iubiți: "A locuit cu ei în casă"

Livian a pus-o la punct pe Daiana de la Puterea dragostei! ”L-a vrut pe Fernando, acum pe mine”

Totuși, în ciuda diplomației, Livian a pus-o la punct pe Daiana de la Puterea dragostei, iar motivul a fost legat de atitudinea ei la adresa Biancăi!

”Ea nu-i fată rea. Nu cred că-i fată rea la sămânță. Însă ce s-a întâmplat... s-a lăsat influențată. Ați văzut foarte bine, aici legi prietenii, cu unul mai mult, cu alții mai puțin. Ea s-a orientat să lege o prietenie cu Roxana, nu-i nimic greșit în chestia asta. Însă s-a lăsat puțin infleunțată de vibe-ul pe care i-l transmitea Roxana.

Ca și la faza cu Bianca, ea n-avea nicio treabă să-i facă ceva Biancăi, dar vorbind a ajuns să fie un pion, o săgeată. Chestia asta îi dăunează și prin ce-ați văzut că vine să mă pupe. Se învață una pe alta. Repet, ea s-a lăsat oarecum influențată. În viziunea mea nu dă bine la o femeie să fie așa exagerată după un băiat. Și ce nu mi-a plăcut la ea este că a intrat pentru Filip, l-a vrut pe Fernando, acum pe mine. De ce nu am respins total și pe față? Pentru că asta mi-e creșterea. Nu-mi place să supăr nicio femeie, nu-mi place să supăr pe nimeni.", a mărturisit Livian în vlog.

Livian a pus-o la punct pe Daiana și pentru modul în care bruneta a șicanat-o pe Bianca. ”Chestia asta se numește bullyng, de cel mai jos nivel”

Livian a pus-o la punct pe Daiana și după faza în care a dorit să îi pună frișcă pe față Biancăi, fosta sa iubită, pentru a râde toți de ea în casă. Din păcate pentru bruneta, ”acțiunea” nu i-a ieșit, fiindcă, inițial, Mariana a intervenit și a evitat situația penibilă, apoi și bărbatul care a și făcut-o cu ou și cu oțet. ” Ce să vezi, dintr-o dată, Daiana vine cu o farfurie în mână, merge lângă Bianca să-i facă... nu o pot numi glumă, completați voi cum se numește asta. Chestia asta se numește bullyng, de cel mai jos nivel.

Mariana a știu dinainte ce i se pregătește Biancăi, de aceea s-a așezat lângă ea și a pus perna care să o apere de gesturile Daianei. Eu am văzut ce se întâmplă, m-am ridicat de pe scaun și cred că vreo 30 de secunde am urlat. Nervos, m-am dus în casa fetelor și m-am așezat între ea și Bianca, cu scopul să o opresc pe Daiana, nervos fiind, am și înjurat. Îmi cer scuze pentru asta.

a mai spus Livian după ce a fost difuzată emisiunea în care Daiana a încercat să o ridiculizeze pe fosta sa iubită