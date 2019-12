Livian de la Puterea Dragostei are o înfățișare și s-a filmat în timp ce a apărut pentru prima dată în fața concurenților de la Puterea Dragostei.

Mariana nu s-a arătat deloc încântată de noua înfățișsare a lui Livian: „Mă doare un ochi”

Pentru că mai sunt doar câteva zile până la începutul unui nou an, Livian de la Puterea Dragostei s-a gândit că este o oportunitate bună pentru un look nou și fresh. Livian și-a vopsit părul în portocaliu fără ca nimeni să știe, apoi a făcut un vlog în care le-a arătat tuturor cum au reacționat cei dn jurul lui. Ajuns pe platorile de filmare din casa Puterea Dragostei, concurentul i-a suprins pe toți cu noul lui look.

Concurentul de la Puterea Dragostei a surpins în vlogul său momentul în care a ajuns în casa Puterea Dragostei, iar staff-ul emisiunii a rămas uimit.

„Ce este asta? OMG”, a spus un membru al echipei Puterea Dragostei.

Ajuns în cabina de machiaj a fetelor, Bianca l-a trimis imediat la Mariana care l-a întâmpinat cu multe întrebări.

„Ce-i cu părul tău? Mă doare un ochi”, l-a luat Mariana de la Puterea Dragostei.