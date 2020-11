Livian și Florentina s-au împăcat! Cum au apărut cei doi pe rețelele de socializare: „Nu poate să stea fără mine”

Livian și Florentina [Sursa foto: Instagram]

Nu este o surpriză că Livian și Florentina sunt un cuplu extrem de activ pe rețelele de socializare. În utlima perioadă, Livian nu a mai postat cu iubita lui pe Instagram, în timp ce Florentina le-a arătat tuturor că relația lor este la fel de unită în continuare. Fanii au sărit imediat la concluzii cu privire la o separae între cei doi. De asemenea, internauții iau în considerare faptul că Livian s-ar fi întâlnit cu fosta lui iubită, Bianca Comănici.

In articol:

Citeste si: Bianca Comănici iubește din nou? Livian e parte din trecutul brunetei: „Vreau să fiu fericită!” Fanii sunt în delir VIDEO

Livian a rupt tăcerea în urmă cu puțin timp. Câștigătorul sezonului doi Puterea dragostei a postat o fotografie la secțiunea de Instastory, pe care a repostat-o de la iubita lui. Cei doi apar foarte relaxați, în timp ce poartă o conversație într-un apel video. Florentina a ținut să menționeze faptul că iubitul ei nu poate să reziste fără ea. „Nu poate să stea fără mine”, a scris șatena în dreptul fotografiei. În ciuda tuturor zvonurilor, Livian și Florentina au demonstrat că sunt de nedespărțit.

Citeste si: Încă două zone din București intră în carantină! News Alert - evz.ro

Citeste si: Virus rar, descoperit în Bolivia. Provoacă febră hemoragică și se transmite de la om la om - bzi.ro

Postarea lui Livian, la Instastory[Sursa foto: Instagram]

Bianca Comănici, întâlnire cu Livian în Cluj? „O dragoste imposibilă”

Bianca Comănici și-a îngrijorat fanii cu absența ei din mediul online în ultima perioadă. Ea a povestit, într-un videoclip postat pe contul ei de Youtube, că a simțit să se axeze mai mult pe carierea ei și pe o...dragoste imposibilă. Bruneta a dat de înțeles că a fost în Cluj, unde locuiește fostul ei iubit, Livian.

„Este vorba despre o dragoste, o dragoste imposibilă. Eu vreau să cred că este un sfârșit pentru mine, nu știu dacă este sfârșit și pt altă persoană, dar pentru mine da. În ultima vreme nu m-am concentrat pe carieră, am stat foarte mult în casă, am refuzat multe colaborări, am ales să mă ocup de mine. Nu m am focusat pe ce am avut de făcut. Am ingnorat multe lucruri pentru că nu mă puteam concenta, nici acum nu mă pot concenta. Trebuie să prind puteri să mă ridic. O vreme mi-a fost ușor, m am legat de niște lucruri care poate că nu erau adevărate, îmi băgăm în minte niște lucruri doar că să mi treacă”, a povestit Bianca Comănici. Citește continuarea AICI.