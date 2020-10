Livian și Nicoleta și-au spus adio?! Anunțul trist făcut în miez de noapte: "Am ajuns la concluzia că..." VIDEO

Livian și Nicoleta

Livian de la Puterea Dragostei și Nicoleta formează unul dintre cele mai apreciat cupluri de la momentul actual. Chiar dacă au trecut printr-o situația dificilă la început, cei doi îndrăgostiți se iubesc mai mult ca niciodată. Totuși, ca în orice cuplu, mai există și discuții destul de tensionate. Se pare că Livian și iubita lui au avut parte de o discuție aprinsă, iar de aici lucrurile au degenerat. Și-au spus îndrăgostiții adio, după o perioadă scurtă de timp de când se cunosc?!

Livian și Nicoleta s-au despărțit?!

Aseară, fostul concurent de la Puterea Dragostei a postat un mesaj bombă pe contul lui de Youtube. Se pare că tânărul a avut parte de o discuție destul de aprinsă cu iubita lui, iar de aici lucrurile au degenerat destul de tare, astfel că Livian a postat prin care explică toată situația. Cu toate acestea, situația dintre cei doi pare să fi fost una destul de tensionată, iar acest lucru se simte din vocea fostului iubit al Biancăi Comănici.

"Nu mai începem cu un zâmbet pe buze vlogul ăsta, pentru că vlogul ăsta anunță ce mulți se așteptau să fie. Din cauza unor discuții și din cauza anumitor chestii din ultimele zile, eu nu am mai încetat din a face Youtube, e plăcerea mea să fac clipuri și să interacționez cu voi. Însă, în ultimele zile, într-adevăr, am avut niște discuții, ca în orice cuplu, ca în orice relație, cu Nicoleta. Într-un final, adică astăzi, am ajuns la concluzia că cel mai bine e să lăsam la o parte orice discuție și să fim.. fericiți. Nu știu dacă până la adânci bătrâneți..", a declarat Livian, pe contul sau de Youtube.

De asemenea, după aceste declarații, Livian a spus clar că este, în continuare, într-o relație cu iubita lui, Nicoleta și că este fericit alături de ea.