Livian și Florentina Nicol, noua iubtă, au plecat în Turcia

In articol:

Nelson Mondialu’ anunță că Livian, fiul lui, se întoarce la Puterea Dragostei, sezonul 3. Bomba abia acum urmează: în casă va intra și noua lui iubită, Florentina Nicol. Nelson susține că cei doi au mai fost și săptămâna trecută în Turcia, pentru a susține un casting, în urma căruia amândoi au fost acceptați în show.

Nelson Mondialu': Sunt acceptați în emisiune dar trebuie să stea 14 zile în carantină”

Nelson a filmat plecarea lui Livian la Istanbul și a postat-o pe vlogul său. El spune că misiunea celor doi este să arate cât de mult se iubesc și cât vor rezista împreună în casa Puterea Dragostei.

Nelson și-a luat la revedere de la Livian

”În secolul XXI, fiți atenți aici, ceva imprevizibil. Pleacă Lobo în ”excursie” cu iubita lui frumoasă, cu Nicol. În secolul XXI, uitați ce le-a pus Liana.

Fiule, ai grijă! Ai grijă și fii băiat! Aia îmi place mie la coconașu’, întotdeauna când a venit acasă, a venit cu buzunarele pline. Eu unde am fost, am fost la muieri, încoace, încolo! I love you, man!

Noua iubită sexy a lui Livian

Vă spun acum! Pleacă în Turcia! Sunt acceptați în emisiune doar că îi pun 14 zile pe din ăla (carantină, n.r.), înțelegeți? Tu (către Liana, n.r.), și-a luat pașaportul? Votați Lobo și Nicol, vot sezonul 3. Oricum, sunt acceptați deja. Acum ei merg să își exprime adevărata iubire, să dea lecții poporului, o parte din poporul român”, a spus Nelson.

Bianca Comănici, sub presiune pentru a reveni la Puterea Dragostei 3

În primă fază, Livian și Nicol se vor întâlni în casa Puterea Dragostei cu Cristian, fratele Biancăi Comănici. Nu este însă exclus ca producătorii să forțeze o revenire a Biancăi pe platouri, în condițiile în care fanii cer insistent acest lucru. Momentan, Bianca spune că nu are pe lista de priorități revenirea în Turcia.

”Nu mai revin în acest an la Istanbul, poate am să mă duc doar în vizită, să îi văd pe oamenii din echipa de producție, cei cu care m-am înțeles foarte bine. Lucrurile sunt clare. De data aceasta, îl las pe fratele meu, Cristian, să își găsească iubirea și să trăiască această frumoasă experiență a show-ului. Sunt sigură că se va descurca de minune, deși noi suntem foarte diferiți”, spunea Bianca Comănici în urmă cu câteva săptămâni.

Livian s-a iubit cu Bianca Comănici

O posbilă revenire a Biancăi Comănici la Puterea Dragostei 3 ar face însă lucrurile extrem de interesante. Ea l-ar putea întâlni aici pe Livian dar și pe noua iubită a acestuia, Florentina Nicol, lucru care ar face cu siguranță deliciul fanilor care în momentul acesta și-au împărțit simpatiile pentru cei doi, după despărțirea neașteptată care a avut loc recent.